Brand in einem Gebäude – Dachstuhl in Brand geraten

Weinheim (ots) – Aktuell sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Weinheim in der Hauptstraße im Einsatz. Hier kam es zu einem Brand in einem Hotel, die Feuerwehr hat mit den Löschmaßnahmen begonnen.

Betrunken 2 Unfälle verursacht

Eschelbronn (ots) – Am späten Samstagabend 22.10.2022 gegen 23.05 Uhr, beschädigte ein stark alkoholisierter 32-jähriger Renault Fahrer zuerst beim Ausparken einen Metallzaun. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern setzte der Renault Fahrer seine Fahrt fort und bog kurz darauf in die Kandelstraße, wo er mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Alkoholisierungsgrad des Unfallverursacher ist noch unbekannt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Unfall mit 2 Pkw

Rauenberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 22.10.2022 ereignete sich gegen 23.20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße “Hohenaspen” auf Höhe der dortigen Tankstelle zwischen einem BMW und einem Citroen. Wenige Augenblicke zuvor begegneten sich bereits diese beiden Fahrzeuge, hierbei musste wohl der 24-jährige Fahrer des BMWs auf den Gehweg ausweichen um eine Kollision mit dem Citroen zu vermeiden.

Im Anschluss wendete der 24-Jährige und verfolgte den Citroen, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Um diesen zum Anhalten zu bewegen, überholte der BMW den Citroen und schnitt ihm den Weg ab.

Der 21-jährige Fahrer des Citroen versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem BMW allerdings nicht mehr verhindern. In Folge des Unfalls entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Unfall nach Abbiegevorgang – 2 Personen verletzt

Schwetzingen (ots) – Am Freitag 21.10.2022 gegen 18.45 Uhr, kam es auf der Friedrichsfelder Landstraße (L597)/Höhe der B535 zu einem Unfall zwischen 2 Fahrzeugen. Eine 57-jährige Nissanfahrerin befuhr die L597 in Richtung Friedrichsfeld und wollte nach links auf die B535 in Richtung Heidelberg abbiegen, hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Ford.

In Folge des Unfalls wurde die Fahrerin des Nissans sowie die 66-jährige Fahrerin des Fords leicht verletzt, beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

An beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.