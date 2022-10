Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 21.10.2022 gg. 10:00 Uhr kam es auf der BAB 6, an der Auffahrt der AS Mehlingen in Rtg. Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen ereignete sich im dortigen Baustellenbereich. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein Lkw im 2-spurigen Streckenabschnitt den rechten und ein überholender Pkw den linken Fahrstreifen.

In Höhe der Auffahrt AS Mehlingen missachtete ein auffahrender Pkw das dortige Verkehrszeichen 206 (Stoppschild) und fuhr ohne anzuhalten auf die BAB 6 auf. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Lkw nach links und kollidierte mit dem seitlich auf gleicher Höhe fahrenden und überholenden Pkw.

Hierbei touchierte der Pkw leicht die linksseitige Fahrbahnbegrenzung in der Baustelle. Der auffahrende Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Bei dem Verkehrsunfall entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Tel: 0631-35340 zu melden.

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstag 22.10.2022 gegen 04:00 Uhr, wurde ein 23-Jähriger in der Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Mann aus dem Landkreis Kusel Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, sollten weitere Maßnahmen durchgeführt werden.

Hiergegen wehrte er sich vehement und schlug unter anderem einem Polizeibeamten mit der Hand gegen die Brust. Weiterhin versuchte er von der Kontrollörtlichkeit zu fliehen.

Dies konnte erst durch energisches Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pvd

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses wurde der Polizei am Samstag 22.10.2022 gemeldet. Betroffen war ein Anwesen im Gersweilerweg, dessen Bewohner sich im Urlaub befanden. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Wohnung. Dort entwendete er aus einem Tresor einen höheren Geldbetrag.

Zeugen denen im Zeitraum vom 17.10. bis 22.10.2022 im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |pvd

Unbekannter gibt Schuss in Hinterhof ab

Kaiserslautern (ots) – Die Abgabe eines Schusses löste am gestrigen Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 16:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass er 3 Männer in einem Hinterhof in der Jacobstraße beobachtet habe. Einer der Drei schoss dabei mit einer Pistole in Richtung des Bodens.

An der genannten Örtlichkeit konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Dort wurde aber die Hülse einer Platzpatrone gefunden. Eine Fahndung nach den Männern verlief ergebnislos.

Die Männer werden allesamt im Alter von ca. 20-25 Jahren, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben.

Zeugen die Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 in Verbindung zu setzten. |pvd

Kreis Kaiserslautern

Dreimal zu tief ins Glas geschaut

Ramstein-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 22.10.2022 wurden in der Innenstadt von Ramstein gleich 3 Pkw-Fahrer von der Polizei erwischt, die zu viel Alkohol getrunken und danach Auto gefahren sind. Gegen 23:30 Uhr wurde eine 35-jährige VW-Fahrerin kontrolliert. Der anschließende Alkohol-Test ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Fast zeitgleich wurde bei einer Verkehrskontrolle einer 39-jährigen Frau 1,42 Promille festgestellt.

Bei einer Fahrzeugkontrolle kurz nach Mitternacht wurde bei dem 41-jährigen Fahrer ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,89 Promille.

Alle drei Fahrer mussten mit auf die Wache. Es wurden Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet. Die Führerscheine sind die 3 los.|pilan

Auto aufs Dach gelegt – Fahrer ermittelt

Kollweiler (ots) – Der Fahrer welcher am Freitagmorgen 21.10.2022 zwischen Kollweiler und Reichenbach-Steegen einen Verkehrsunfall verursacht und die Unfallstelle unerlaubt verlassen hatte, konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um den 23-jährigen Halter des Pkw.

Der im Landkreis Kusel wohnende Mann gab zunächst an, nicht gefahren zu sein. Weiterhin tischte er den Beamten die Geschichte vom Diebstahl des Pkw auf. Letztlich gab er dann aber doch zu, mit dem Wagen unterwegs gewesen zu sein. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |pvd

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Ramstein-Miesenbach (ots) – In der Nacht zum Sonntag, 23.10.2022, gegen 02.50 Uhr ereignete sich auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 21-jähriger mit seinem Ford Focus kurz vor dem Autobahnkreuz Landstuhl vermutlich ungebremst mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Toyota Auris.

Die 43-jährige Fahrerin des Toyota aus dem Kreis Kusel wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Eine 22-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus dem Kreis Kusel, die sich auf der Rückbank des Toyota befand, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Homburg verbracht.

Ein dritter Fahrzeugführer konnte den beiden verunfallten PKW nicht rechtzeitig ausweichen und kollidierte ebenfalls mit diesen. Beim Unfallverursacher konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkotest ergab 1,15 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten.

Für die Erforschung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Während der Bergungsarbeiten musste die A 6 in Richtung Mannheim für ca. 7 Stunden voll gesperrt werden.