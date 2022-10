Brand hunderter Stroh- und Heuballen bei

Worms-Rheindürkheim (ots) – Am Samstag 22.10.2022 um kurz nach 22:00 Uhr, wurde durch mehrere Anwohner ein Brand auf landwirtschaftlichen Feldern nordöstlich von Worms-Rheindürkheim gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte festgestellt werden, dass mehrere hundert Stroh- und Heuballen in Brand geraten waren.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, wodurch die weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich noch einige Stunden fortdauern. Eine Gefahr für Anwohner besteht nach Angaben der Feuerwehr in Worms derzeit nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gau-Heppenheim (ots) -Am frühen Sonntagmorgen 23.10.2022 gegen 04:10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen verunfallten Opel zwischen Gau-Heppenheim und Framersheim informiert. Demnach wäre das Fahrzeug in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen und hätte sich in einem Acker mehrfach überschlagen. Der Fahrzeugführer sei noch im Pkw.

Bis zum Eintreffen der Streife konnte sich der 18 Jahre junge Mann bereits eigenständig und augenscheinlich unverletzt aus seinem Pkw befreien. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass er deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest beatmete der Fahrzeugführer mit 1,8 Promille Atemalkoholkonzentration.

Zur Abklärung möglicher Verletzungen und zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Ferner wurde sein Führerschein sichergestellt. Am völlig beschädigten Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 EUR.

Lieferdienst ohne Fahrerlaubnis

Bornheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 23.10.2022 gegen 01 Uhr, fiel einer Streife der Polizei Alzey ein Pkw auf der Landstraße zwischen Biebelnheim und Bornheim auf, welcher augenscheinlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nur mit Mühe konnte die Streife auf Höhe der Ortslage Bornheim auf den Pkw aufschließen und eine Verkehrskontrolle durchführen.

Die beiden Fahrzeuginsassen gaben an, dass sie für einen Lieferdienst Essen am Ausfahren seien. Auf Nachfrage konnte der 37-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein aushändigen und gab an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Bei weiteren Recherchen vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies räumte er dann auch ein.

Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ferner wurde eine Anzeige gegen den Halter des Fahrzeuges und Betreiber eines Alzeyer Restaurants wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Das Essen musste letztendlich von einem Ersatzfahrer mit gültiger Fahrerlaubnis ausgeliefert werden.

Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Alzey (ots) – Zu einem Schockanruf durch falsche Polizeibeamte kam es am gestrigen Freitagmittag. Hierbei wurde eine 81-jährige Dame aus dem Landkreis Alzey-Worms, von angeblichen Polizeibeamten, telefonisch kontaktiert.

Dies erfolgte unter der Legende, dass die Tochter der Dame in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Zur Abwendung einer drohenden Untersuchungshaft seien daher 80.000 Euro zu zahlen. Im Laufe des Gesprächs wurde die Dame glücklicherweise stutzig und kontaktierte über Notruf die Polizei.

Da es sich hierbei um eine gängige Betrugsmasche handelt, bittet die Polizei um gebotene Vorsicht bei Geldaufforderungen über Telekommunikationsmittel.