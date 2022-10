Wenden auf der Autobahn – Tödlicher Verkehrsunfall

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 22.10.2022 kurz nach 01.00 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Pkw-Lenker von der L 604 kommend, auf die B 36 auf. Der Fahrer begann dann aus bislang unbekannten Gründen am Anfang des Beschleunigungsstreifens auf die durchgehende Fahrbahn in Gegenrichtung zu wenden.

Noch im Einfahrtsbereich, aber schon auf der Richtungsfahrbahn Nord, kollidierte der Pkw des 30-jährigen querstehend fast mit einem in Richtung Mannheim entgegenkommenden Pkw. In der Folge prallte der “Falschfahrer” dann frontal in ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug eines 59 Jahre alten Pkw-Führers.

Dieser wurde schwer und sein 66 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Der 25-jährige Beifahrer des Unfall verursachenden Pkw wurde bei dem Zusammenprall derart schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer selber wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 34.000 Euro. Die B 36 wurde im Bereich der Unfallstelle im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis gg. 06.15 Uhr gesperrt, eine Umleitung erfolgte örtlich.

13-jähriger Junge löst durch Böllerwurf Polizeieinsatz aus

Ettlingen (ots) – Ein 13-jähriger Junge löste am Samstag 22.10.2022 in Ettlingen einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem Anwohner in der Hohewiesenstraße 2 Knallgeräusche und vermeintliche Hilferufe wahrgenommen hatten und diese mit einer bestimmten Wohnung mit Balkon in Verbindung brachten.

Nachdem zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei den Knallgeräuschen um Schüsse handelte, wurden zahlreiche Streifenwagen in den relevanten Bereich beordert und erste Ermittlungen vor Ort durchgeführt. Dabei berichteten weitere Zeugen, dass sie einen Jungen beobachtet hätten, der vom Balkon eines benachbarten Anwesens Böller in Richtung der besagten Wohnung geworfen habe.

Bei der Überprüfung der beschriebenen Wohnung konnte ein 13-jähriger Junge mit seiner älteren Schwester festgestellt werden. Auf Befragung räumte er den Böllerwurf vom Balkon ein und zeigte den Polizeibeamten weitere versteckte Böller am Wohnanwesen. Die Schwester hatte noch versucht, durch lautes Rufen ihren Bruder vom Böllerwurf abzuhalten, dies war von den Anwohnern als Hilferufe wahrgenommen worden.

Im Anschluss wurde der Junge der nach Hause kommenden Mutter übergeben. Die Polizei prüft nun, ob sie Kosten des Polizeieinsatzes beim Verursacher in Rechnung stellen kann.

22-Jähriger von 3 Männern niedergeschlagen und ausgeraubt

Karlsruhe (ots) – Ein 22-jähriger Mann war am frühen Samstagmorgen 22.10.2022 in der Zähringerstraße westlich des Kronenplatzes unterwegs, als er von 3 südländisch aussehenden Männern zunächst nach Zigaretten befragt wurde. Als er verneinte, schlugen sie ihn unvermittelt zu Boden und traten ihm weiter gegen den Kopf.

Am Boden liegend durchsuchten sie ihn nach Wertgegenständen und entnahmen dem jungen Mann den Geldbeutel, Hausschlüssel sowie dessen Armbanduhr. Anschließend flüchtete das Trio über die Zähringerstraße in Richtung Kronenstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Der 22-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Gesichtsverletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Täterbeschreibung:

3 männliche Täter, zwischen 20-25 Jahre alt, schlank, südländische Erscheinung, 2 Täter etwa 175 cm groß und kurze Haare, 1 Täter etwa 185-190 cm groß und schulterlange Haare.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche auf der Zähringerstraße gegen 04.00 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel. 0721/666-5555 zu melden.