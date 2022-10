Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 23.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Straßenverkehrsgefährdung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.10.2022 um 22:03 Uhr befuhr eine 50-Jährige aus Neustadt/W. mit ihrem PKW die Landstraße 516 zwischen Deidesheim und NW-Mußbach. Die PKW-Führerin bemerkte während der Fahrt, dass ein blauer Skoda ihr mehrfach dicht auffuhr und sie schließlich im Bereich des dort geltenden Überholverbotes verbotswidrig überholte. Der Skoda scherte vor der Neustadterin unmittelbar wieder ein, wodurch diese ebenfalls stark bremsen musste. In der Straße An der Eselshaut in NW-Mußbach musste ein bislang unbekannter PKW-Fahrer, möglicherweise größeres Fahrzeug, verkehrsbedingt vor dem Skoda abbremsen, wodurch der Skoda ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen musste. Die später ermittelte Führerin des Skodas legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und fuhr, ohne auf die hinter ihr befindliche 50-Jährige zu achten, rückwärts. Nur durch ein starkes Abbremsen der Neustadterin konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die 29-jährige Skoda-Führerin, welche auch Halterin des Fahrzeuges war, konnte später im Stadtbereich Neustadt/W. festgestellt werden. Diese stand unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb dieser eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben.

Die 29-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des bislang unbekannten PKW’s, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Bettelbetrügerinnen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.10.2022 gegen 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Bettelbetrug. Laut Zeugenangaben verschenkten dort zwei Frauen Rosen im Auftrag der „Tafel“ und wollten hierfür eine Spende. Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich hierbei um Betrügerinnen handelt, da sie nicht von der „Tafel“ beauftragt wurden. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Damen verlief erfolglos.

Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.10.2022 gegen 01:50 Uhr wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer in der Landauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein Urintest des jungen Mannes reagierte positiv auf THC und Kokain, weshalb ihm im Nachgang eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR und einem Fahrverbot rechnen. Weiterhin wird ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG eingeleitet.

Neustadt: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 19.10.2022, 18:00 Uhr und dem 20.10.2022, 10:00 Uhr wurde in der Rilkestraße ein ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke Hyundai mit NW-Kennzeichen bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte den Pkw beim Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der flüchtige Unfallfahrer hinterließ jedoch grüne Lackanhaftungen am beschädigten Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1300 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Unfallflucht II.

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 21.10.2022 gegen 14:45 Uhr kam es in der Landauer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der dortigen Baustelle musste der Geschädigte mit seinem VW-Transporter mit FR-Kennzeichen verkehrsbedingt warten, als ein entgegenkommender Pritschenwagen an dessen linkem Außenspiegel hängenblieb. Der Unfallverursacher hielt noch kurz an, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Verkehrsunfall zu melden.

