Diebstahl von Pkw-Scheinwerfern

Mittwoch, 19.10.2022, 20:00 Uhr bis Freitag, 21.10.2022, 17:55 Uhr

65824 Schwalbach am Taunus, Westring

Im Tatzeitraum begaben sich die unbekannten Täter an den am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz und schnitten gewaltsam die Verkleidung der Frontscheinwerfer auf. Hierdurch war es den Tätern möglich die Frontscheinwerfer, auch ohne ein Öffnen der Motorhaube, ausbauen zu können. Am Fahrzeug entstand durch den unsachgemäßen Ausbau hoher Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Täterhinweise sind derzeit keine bekannt. Für sachdienliche Hinweise werden Sie gebeten sich an die Polizeistation in Eschborn unter der 06196 96950 zu wenden.