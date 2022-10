+++ Tödlicher Verkehrsunfall +++ Lkw erfasst Fußgänger

65604 Elz, Limburger Straße, Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg parkte seinen Pkw auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Im Anschluss ging er in Richtung des Eingangs. Beim Überqueren der Fahrbahn vor dem Markt wurde der Fußgänger aus bisher ungeklärten Gründen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer war zuvor im Markt einkaufen und beabsichtigte mit seinem Lkw den Parkplatz zu verlassen. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg ein Gutachter hinzugezogen, der Lkw sichergestellt, eine Blutentnahme beim Lkw-Fahrer durchgeführt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte die Feuerwehr aus Elz mit Sichtschutzzäunen, Ausleuchtung der Unfallstelle und Absperrmaßnahmen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Autoreifen entwendet

Robert-Bosch-Straße in 65520 Bad Camberg Tatzeit: Samstag, 22.10.2022, 02:30 Uhr

Eine Sicherheitsfirma informierte die Polizei am frühen Samstagmorgen darüber, dass soeben mehrere Personen Autoreifen von dem Gelände eines Autohauses entwendet hätten. Über eine Überwachungskamera konnte durch den Sicherheitsdienst weiter beobachtet werden, dass die Täter im Anschluss an die Tat mit einem Mercedes Sprinter mit weißer Ladeklappe von dem Tatort geflüchtet waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Pkw von Fahrbahn abgekommen

B8, Lindenholzhausen Richtung Limburg Freitag, 21.10.2022, 20:40 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am vergangenen Freitag gegen 20:40 Uhr ein 24-jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit seinem Pkw BMW kurz vor dem Ortseingang Limburg von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er im weiteren Verlauf mit einem Holzzaun, wurde abgewiesen, drehte sich und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall weder der Fahrer noch das ebenfalls im Fahrzeug befindliche 4-jährige Kind verletzt. Der entstandene Sachschaden an Fahrzeug und Zaun wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

Dr. Wolff-Straße in 65549 Limburg Freitag, 21.10.2022, 21:30 Uhr

Bereits am 18.10.2022 wurde bei der Polizeistation in Limburg eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl erstattet. Am gestrigen Freitag staunte der Geschädigte der Anzeige nicht schlecht, als er sein als gestohlen gemeldetes Zweirad, mit einem Schloss gut gegen Diebstahl gesichert, in der Dr.-Wolff-Straße in Limburg wiedererkannte. Nach erbrachtem Eigentumsnachweis wurde das Fahrrad von dem Schloss befreit und dem Geschädigten wieder ausgehändigt.