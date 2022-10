Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Unfallflucht – Pkw stark beschädigt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch zwischen 16:40 Uhr und 17:30 Uhr ereignete sich in

der Fettweisstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der

unbekannte Verursacher erfasste mit seinem Fahrzeug den in einer Parkbucht

abgestellten Renault. Durch den wuchtigen Aufprall wurde das geparkte Auto aus

seiner ursprünglichen Parkposition geschoben. Vermutlich handelte es sich bei

dem Unfallfahrzeug nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Lkw. Als der

Besitzer des Pkw zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatte sich der

Unfallverursacher bereits von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe unter

der Rufnummer 0721/944-840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Anlagebetrüger werben wieder mit Tages- und Festgeldangeboten

Karlsruhe (ots) – Im Zusammenhang mit dem allgemein steigenden Zinsniveau bieten

immer mehr Banken und Sparkassen nach vielen Jahren der Nullzinsphase

beziehungsweise von Negativzinsen für Tages- und Festanlagen wieder Zinsen.

Dies machen sich auch Betrüger zunutze, die telefonisch, per E-Mail oder über

das Internet mit attraktiven Zinsen werben. Interessenten erhalten in der Folge

Kontoeröffnungsunterlagen und Produktinformationen, die eine seriöse Geldanlage

suggerieren. Tatsächlich aber erfolgt keine Anlage der Kundengelder, das

vermeintliche attraktive Angebot entpuppt sich am Ende als Betrug. Die an die

Täter überwiesenen Gelder stellen für die Anleger grundsätzlich einen

Totalverlust dar. Die Geldbeträge sind in der Regel nicht mehr auffindbar und

die „Drahtzieher“ können aufgrund ihrer geschickten Verschleierungen ins Ausland

nur selten ermittelt werden.

Daher appellieren die Betrugsermittler der Kriminalpolizei:

Besonderer Argwohn ist geboten bei telefonischen oder per Email

versandten und vermeintlich attraktiven Angeboten, dies gilt in

gleichem Maße für entsprechende Inserate im Internet.

versandten und vermeintlich attraktiven Angeboten, dies gilt in gleichem Maße für entsprechende Inserate im Internet. Großes Misstrauen sollte man bei Geldanlagen oder Überweisungen

walten lassen, wenn diese ins Ausland gehen sollen. Das heißt aber

auch nicht, dass sämtliche Angebote mit Überweisungen auf deutsche

Konten seriös sind. Auch hier sollte man argwöhnisch sein und vor

einer Überweisung genau prüfen:

Informieren Sie sich vor einer Geldanlage bei unabhängigen Stellen

(beispielsweise bei der Verbraucherberatung, Stiftung Warentest, Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) oder der Hausbank über die Ihnen

vorliegenden Angebote.

Im Zweifel kann, allerdings bevor Geldbeträge bezahlt oder

überwiesen werden, ein Anruf beim Dezernat für

Wirtschaftskriminalität unter 0721 666-5301 einen drohenden

finanziellen Schaden verhindern.

Karlsruhe – Betrüger erbeuten Wertgegenstände durch sogenannten Schockanruf, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 67-Jähriger übergab am Donnerstagmittag an einen

unbekannten Abholer Gold und Goldmünzen im Wert von circa 40.000 Euro, nachdem

er durch einen sogenannten „Schockanruf“ zu einer Kautionszahlung aufgefordert

wurde.

Der Geschädigte erhielt wohl am Donnerstag gegen 11.15 Uhr einen Anruf von einer

Frau, die sich als seine Tochter ausgab. Ein angeblicher Staatsanwalt erklärte

dem Senior daraufhin, dass er für sie eine Kaution zahlen müsse, um diese vor

einer Haftstrafe im Gefängnis zu bewahren. Gegen 13:20 Uhr folgte schließlich

die Übergabe der Wertgegenstände in der Karlsruher Schützenstraße.

Der Geldabholer soll maximal 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein sowie

einen dunklen Teint haben. Zudem wurde er als sehr schlank beschrieben, seine

Haare waren wohl an den Seiten ausrasiert. Er trug eine blaue Schiebermütze und

einen Mundnasenschutz. Vor und während der Übergabe hatte der Mann offenbar sein

Mobiltelefon in der Hand und telefonierte damit.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 zu melden.

Bei einem fragwürdigen Anruf sollte man sich unter keinen Umständen unter Druck

setzen lassen und sofort auflegen. Kontaktieren Sie selbst ihre Angehörigen oder

die Polizei, auch dann, wenn Sie zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Über

finanzielle und persönliche Verhältnisse sollte am Telefon nicht gesprochen

werden. Übergeben Sie niemals Geld und Wertgegenstände aufgrund eines

vorausgegangenen Telefonanrufes.

Karlsruhe – Pkw stößt mit Straßenbahn zusammen, Bahnverkehr kurzzeitig eingestellt

Karlsruhe (ots) – Am Freitagmorgen kam es an der Kreuzung der Rheinstraße und

der Nuitsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer

Straßenbahn, bei dem der Straßenbahnführer leicht verletzt wurde.

Ein 75-jähriger Autofahrer stand mit seinem Volkswagen wohl zunächst an der

dortigen Ampel. Trotz Rotlichts fuhr er offenbar los und kollidierte schließlich

mit einer gerade im Kreuzungsbereich fahrenden Straßenbahn.

Beim Zusammenstoß wird der Straßenbahnführer leicht verletzt. An Pkw und

Straßenbahn entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Der Bahnverkehr

musste für die Zeit der Unfallaufnahme für circa eine Stunde eingestellt werden.

Karlsruhe – Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach dem ein unbekannter Radfahrer zunächst am Donnerstagabend

an der Schwarzwaldstraße/ Victor-Gollancz-Straße in Karlsruhe das Rotlicht einer

Ampel ignorierte und einen Verkehrsunfall verursachte, entfernte er sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Hierzu bittet die Polizei um Hinweise.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt gehen davon aus, dass der

unbekannte Radfahrer gegen 19:15 Uhr zunächst das Rotlicht einer Fußgängerampel

in Richtung Albtalbahnhof missachtete und dann versuchte, über eine inmitten der

Fahrbahn gelegene Verkehrsinsel zu fahren. Ein 67-jähriger Autofahrer, der mit

einem grauen BMW unterwegs war, musste daraufhin eine Gefahrenbremsung

einleiten. Nicht zuletzt aufgrund nasser Fahrbahn fuhr dem BMW-Fahrer wiederum

eine 29-jährige Autofahrerin auf. Die Frau war mit einem grauen Renault Kangoo

unterwegs.

Der Radfahrer musste ebenfalls bremsen und kam noch auf der Verkehrsinsel zum

Stehen. Er bemerkte laut den beiden Unfallbeteiligten Autofahrern auch den

Verkehrsunfall, kümmerte sich aber nicht weiter darum und entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bulach. Der an beiden Fahrzeugen

entstandene Schaden kann derzeit mit mehreren tausend Euro beziffert werden. Der

Radfahrer war auf einem Trekkingrad unterwegs und trug ein gelbes Regencape.

Hinweisgeber zu dem unbekannten Radfahrer werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666 3411 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – E-Roller-Fahrer überfährt rote Ampel

Karlsruhe (ots) – Ein 17-jähriger E-Roller-Fahrer überfuhr am Donnerstag gegen

19:00 Uhr an der Kreuzung Am Großmarkt / Elfmorgenbruchstraße in Karlsruhe eine

rote Ampel und kollidierte in der Folge mit einem ebenfalls die Kreuzung

passierenden Auto. Bei der Kollision mit dem Pkw zog sich der junge Mann schwere

Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Karlsruhe / Ettlingen – Durchsuchungen wegen Verdachts des unerlaubten Glücksspiels

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Mittwochnachmittag durchsuchten Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Beschluss des Amtsgerichts

Karlsruhe zwei Gaststätten in Karlsruhe und Ettlingen wegen des Verdachts des

unerlaubten Glücksspiels.

Ab 14:00 Uhr durchsuchten Polizeibeamte des Fachdienstes für Gewerbe und Umwelt

gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Karlsruhe, Stadt Ettlingen und des

Finanzamts Karlsruhe-Durlach die beiden Räumlichkeiten. In beiden Betrieben

fanden die Ermittler Unterhaltungsspielgeräte, bei denen der Verdacht besteht,

dass die Geräte durch eine technische Manipulation bei Bedarf zu

Geldspielautomaten umgeschaltet werden konnten.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten alle verdächtigen Automaten sowie eine

fünfstellige Geldsumme. In der Gaststätte in Ettlingen trafen sie zudem einen

mit Vollstreckungshaftbefehl gesuchten Mann an, der nach Bezahlen einer bereits

verhängten Geldstrafe wieder auf freien Fuß entlassen wurde.

Bretten – Einbruch in Kindergarten – Zeugen gesucht

Bretten (ots) – Bislang unbekannten Tätern gelang es in der Nacht zum Donnerstag

in einen Kindergarten in der Anne-Frank-Straße in Bretten einzubrechen. Die

Polizei geht davon aus, dass sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt

zu den dortigen Räumen verschafften. Auf der Suche nach Wertgegenständen

durchwühlten sie mehrere Schränke. Es wurden offenbar keine Gegenstände

entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens an dem Gebäude ist nicht bekannt.

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 49-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird im Laufe des heutigen Tages ein

49-jähriger Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Ihm

wird ein besonders schwerer räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Der Beschuldigte steht im Verdacht, am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr in einer

Tankstelle in der Neureuter Straße zwei Zigarettenschachteln entwendet zu haben.

Als eine Angestellte die Türen des Verkaufsraums verriegelte, um den Mann am

Verlassen der Örtlichkeit zu hindern, soll dieser ein Messer gezogen und die

Frau damit bedroht haben. Derart eingeschüchtert öffnete die Geschädigte die Tür

wieder und ermöglichte dem Tatverdächtigen die Flucht. Kurz darauf erkannte ein

Zeuge den Flüchtigen im Bereich Entenfang wieder, wo ihn die alarmierten

Polizeistreifen wenig später vorläufig festnehmen konnten.

Während der Tat hielten sich neben der Angestellten noch mehrere Kunden in der

Tankstelle auf, die beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr anwesend

waren. Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet diese Personen, sich unter der

Telefonnummer 0721-666-5555 als Tatzeugen zur Verfügung zu stellen.

Karlsruhe – Zeugen nach Einbruch in zwei Kirchen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher hatten es offenbar auf zwei

Kirchengebäude abgesehen.

Am Mittwoch, zwischen 03:00 und 06:40 Uhr, wurde in der Straße „Rechts der Alb“

in Karlsruhe Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten

zunächst ein Fenster im Innenhof des Gebäudekomplexes auf und verschafften sich

im Anschluss Zutritt in den Kirchensaal und das Pfarrbüro. Es wurden mehrere

Türen und Schränke aufgebrochen und ein Tresor aufgehebelt. Ob Diebesgut

entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es ist von einem recht hohen

Sachschaden im vierstelligen Bereich auszugehen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, wurde in der

Lange Straße in Karlsruhe Rüppurr eine Kirchentür aufgehebelt. Auch hier wurden

diverse Schränke und weitere Türen aufgebrochen und ist erheblicher Sachschaden

entstanden. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

0721/666-3411 mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu

setzen.