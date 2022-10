Verkehrsunfallflucht – 16500,- Euro Schaden/Zeugen gesucht!!!

Ein Gesamtschaden in Höhe von 16 500,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Freitag, dem 21.10.2022, gg. 23.45 Uhr auf der B 27 zwischen Eichenzell dem Bronnzeller Kreisel in Höhe des dortigen Baustellenbereiches.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW, einem blauen Mercedes Benz E-Klasse, die B 27 aus Fahrtrichtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Bronnzeller Kreisel.

In Höhe des dortigen Baustellenbereiches sind derzeit die beiden Fahrspuren mittels Warnbaken auf die rechte Fahrspur reduziert. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Leitplanke und kam im weiteren Verlauf quer zur Fahrbahn, teils auf dem Seitenstreifen und der rechten Fahrspur, zum Stehen.

Ersten Zeugenangaben flüchtete der männliche Fahrzeugführer zu Fuß von der Unfallstelle und ließ den verunfallten PKW einfach auf der Fahrbahn stehen.

Der stark beschädigte PKW musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden und wurde sichergestellt. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661- 105-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit E-Sooter – Fahrer leichtverletzt

Fulda

Am Freitag, dem 21.10.2022, gg. 22.35 Uhr verletzte sich ein 46-jähriger Mann, als er mit seinem E-Scooter in Fulda die Pacelli-Allee aus Fahrtrichtung Dr.-Dietz-Str. in Fahrtrichtung Dr.-Raabe-Str. befuhr und in Höhe der Straße An St. Johann – ohne Fremdbeteiligung – gegen die dortige Bordsteinkante prallte und anschließend zu Boden stürzte

Glücklicherweise wurde der 46-Jährige, der aus Fulda stammt, nur leichtverletzt. Er erlitt leichte Schürfwunden.

An seinem E-Scooter entstand keinerlei Sachschaden.

Da bei dem 46-Jährigen bei der Verkehrsunfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch festzustellen war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Weiterhin war sein E-Scooter nicht ordnungsgemäß für den Straßenverkehr zugelassen. Den 46-Jährigen erwartet nun noch ein Verfahren wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Pflicht-versicherungsgesetz.

Unfall mit Sachschaden

Fulda

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 11 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 21.10.2022, gg. 19.22 Uhr in Fulda in der Straße Am Jagdstein Kreuzungsbereich zur Straße Am Kleegarten.

Ein 37-jähriger Mann aus Esslingen befuhr mit seinem PKW, einem Kia Ceed, die Straße Am Jagdstein in Fahrtrichtung Dientzenhofer Straße. In Höhe der Straße Am Kleegarten wollte der 37-Jährige diese überqueren. Im Kreuzungsbereich jedoch beachtete der 37-Jährige nicht den auf der Straße Am Kleegarten in Fahrtrichtung Petersberger Str. bevorrechtigt fahrende Fahrer eines PKW, Seat Altea, und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurden weder der 37-jährige Unfallverursacher, noch der Fahrer des Seat Altea, ein 64-jähriger Mann aus Fulda, verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von 11 000,- Euro.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten diese jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Verkehrsunfallflucht auf der L 3171 zwischen Roßbach und Betzenrod

Roßbach

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 3171. Ein bislang unbekannter weißer Sprinter befuhr die Landstraße aus Richtung Roßbach kommend in Richtung Betzenrod. Der Fahrer des Sprinters setzte zum Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges an und beachtete hierbei nicht den ihm entgegenkommenden Opel Corsa einer 31-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Eiterfeld. Als die Fahrzeugführerin des Opel Corsa den Sprinter auf ihrer Fahrspur wahrnahm, bremste sie unvermittelt, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr den Abhang hinunter in einen Acker. An dem Opel Corsa entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Leider entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580 entgegen.

Auffahrunfall mit verletzten Personen

Fulda

Am Freitag, 21.10.2022, wurden zwei Personen gegen 15:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 leicht verletzt. Ein Pkw Audi Q5 und ein VW Up waren hintereinander von der Anschlussstelle Fulda-Nord kommend in Richtung Dietershan unterwegs. Der Audi musste verkehrsbedingt abbremsen, die 28-jährige Fahrzeugführerin des VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dadurch wurde sie sowie der 55-jährige Audifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.