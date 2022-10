Schaufensterscheibe eingeworfen – Täter gesucht (siehe Foto)

Annweiler (ots) – Bislang unbekannte Täter warfen mit einem größeren Granitstein eine Schaufensterscheibe von einem Geschäft in der Altenstraße in Annweiler ein. Die Tat hat sich den bisherigen Ermittlungen nach in der Zeit vom Dienstag 18.10.22 um 11:30 Uhr bis Mittwoch 19.10.22 gegen 07:15 Uhr ereignet.

Wer Hinweise auf den oder die Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Sportpark

Maikammer (ots) – Ein Unbekannter brach in der Schwimmbadstraße über das Dach in die Tennishalle ein und bemerkte anschließend, dass eine Überwachungskamera aktiv geschaltet war. Daraufhin flüchtete der Mann unverrichteter Dinge.

Anhand der Videoaufzeichnung wird nun nach dem Einbrecher gesucht. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit (19.10.2022, 02.50 Uhr bis 03.05 Uhr) verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese sollen sich unter der Rufnummer 06323/9550 melden.

Schockanrufe

Edenkoben (ots) – Gleich 3x versuchte am Mittwoch 19.10.2022 ein Unbekannter, durch Fake-Anrufe Geld zu ergaunern. In seinen Telefonaten gaukelte er 2 Frauen aus Kirrweiler und einer Frau aus Altdorf vor, dass ihre Töchter einen schweren Unfall in Speyer gehabt hätten. Die angerufenen Frauen reagierten genau richtig, sie beendeten umgehend das Telefonat und setzten die Polizei in Kenntnis.

Mit einem “Schockanruf” wollen Betrüger das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten erschleichen und sie unter Duck setzen. Kriminelle, die sich als Polizeibeamte tarnen, wollen erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben.

Ein dringender Appell der Polizei: Egal ob Geldforderungen, Datenweitergabe oder sonstige Informationsherausgabe, bevor Sie sich auf irgendwelche Forderungen von Unbekannten einlassen: Prüfen Sie unbedingt, mit wem Sie es zu tun haben und ob Ihr Gegenüber auch tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt! Lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu viel bezahlen! Es geht schließlich um Ihr Geld.

Aktuelle Warnmeldung

Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche in den Bereichen Enkeltrick, falscher Polizeibeamter und Schockanruf handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keinerlei Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson wie nahe Verwandte oder Nachbarn hinzu. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeiinspektion und berichten Sie der Polizei von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie unter der Telefonnummer 06341-2870 erreichbar.