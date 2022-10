Sprengung eines Geldautomaten

Berg-Neulauterburg (ots) – Am Donnerstag 20.10.2022 um 03:39 Uhr kam es in Berg-Neulauterburg in der Nähe der Grenze zur Sprengung eines Geldautomaten. Nähere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Rheinpfalz unter Tel: 0621/963-2773 in Verbindung zu setzen.

Unfallverursacher flüchtet

Rülzheim (ots) – Montagmorgen 17.10.2022 kam es um 10 Uhr in der Straße “Am Stadion” in Rülzheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unerlaubt flüchtete. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr an einem geparkten PKW vorbei und übersah dabei die ihm entgegenkommende Autofahrerin. Diese musste ausweichen und kollidierte mit dem geparkten PKW.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Der Radfahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

PKW beschädigt und geflüchtet

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 19.10.22 im Zeitraum von 16:30-19:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen in der Sandstraße in Germersheim geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

An dem PKW entstand ein Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR. Zeugen die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.