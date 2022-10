Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 19.10.2022 wurde der Polizei in der Maxstraße ein Trickdiebstahl gemeldet. 3 Männer verschafften sich dort unter einem falschen Vorwand Zugang zu der Wohnung des Geschädigten. Die Männer entwendeten mehrere Schmuckstücke und Bargeld in Höhe von 1.700 EUR.

Zwei der unbekannten Täter sind ca. 1,80 m groß, 50 Jahre alt und haben eine kräftige Statur. Der dritte Täter ist ca. 40 Jahre alt und von schlanker Statur.

Wer hat die Männer gesehen oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Trickdieben und empfiehlt grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Beachten Sie folgende Tipps, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen: