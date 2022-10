Defekter Rauchmelder löst Polizeieinsatz aus

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 19.10.2022 gegen 15:30 Uhr, wird durch eine Mitarbeiterin einer Postfiliale im Bereich der Salierstraße ein verdächtiges Paket, aus welchem sporadisch akustische Töne zu hören wären, mitgeteilt. Bei dem Empfänger handelte es sich um ein Technikunternehmen. Nachdem das Paket in Augenschein genommen wurde, wurde Rücksprache mit dem Absender gehalten.

Durch diesen konnte geklärt werden, dass in dem Paket ein defekter Rauchmelder ist, welcher an die Herstellerfirma zurückgesandt werden soll. Im Beisein des Absenders wurde das Paket geöffnet und der beschriebene Rauchmelder festgestellt. Hiernach konnte das Paket die weitere Reise antreten.

Einbruch in Vereinsheim

Harthausen (ots) – Im Zeitraum vom 17.10.2022, 22:30 Uhr und 19.10.2022, 9 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim im innerörtlichen Teil der Hanhofer Straße ein. Sie hebelten erfolglos an einer Tür und gelangten schließlich in das Objekt, indem sie ein Fenster einschlugen.

Im Inneren durchwühlten sie mehrere Behältnisse, zogen aber letztlich offenbar ohne Beute davon.

Der Sachschaden liegt bei ca. 4.000 Euro.

Wer verdächtige Personen im Bereich der Hanhofer Straße/des Hainbachs/des Tabakschuppens beobachtet? Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer per Telefon: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. zu melden.