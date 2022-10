Speyer: Die Polizei-Newsspeyspey

Festnahme nach Fahrzeug Durchsuchung

Speyer (ots) – Am Mittwoch 19.10.2022 gegen 23:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte mit Unterstützung des Rettungsdienstes einen 47-Jährigen, der alleine in seinem PKW in der Albert-Einstein-Straße schlief, da sich Passanten besorgt über seine Gesundheit gemeldet hatten. Es gelang den Beamten, ihn zu wecken.

Er gab an, mit dem PKW nach Speyer gefahren zu sein und zuvor Kokain und Heroin konsumiert zu haben. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain, Opiate, Amphetamin und Methamphetamin. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten 2 Gramm Kokain, 1 Bolzenschneider, 2 Brecheisen, sowie 1 Akku-Trennschleifer.

Nach Hinzuziehung eines Rauschgiftspürhundes fanden die Beamten außerdem Pfandleihbelege für Schmuck im hohen 4-stelligen Bereich, 3 Crack-Pfeifen, weitere 28 Gramm Heroin sowie 80,5 Gramm Amphetamin neben einem Zugriff bereiten Messer in dem Fahrzeug.

Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den PKW des 47-Jährigen zur Gefahrenabwehr mit dem Ziel der Verwertung. Die Polizeibeamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 47-jährigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen ihn besteht u.a. der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr sowie von Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz. Er wird am Donnerstag 20.10.2022 einem Haftrichter vorgeführt.

Polytoxikomanie im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots) – Am Mittwoch 19.10.2022 gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hanhofen einen PKW, der Zeugen zuvor durch seine auffällige Fahrweise auffiel. Insbesondere war der 40-jährige Fahrer zuvor fast in die Leitplanke gefahren. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, einen Atemalkoholwert von 2,12 Promille aufwies und dass seine Kennzeichen nicht auf sein Fahrzeug passten.

Weiterhin ergaben sich Zweifel daran, ob er den PKW berechtigt nutzte. Der 40-Jährige verbarrikadierte sich im Verlauf der Kontrolle auf der Rückbank des Fahrzeuges, versuchte aus einer Wodka-Flasche zu trinken und kam nach mehrfacher Aufforderung nicht aus dem Fahrzeug heraus.

Die Polizeibeamten versuchten ihn aus dem Fahrzeug zu verbringen, wogegen er sich mit treten und festhalten wehrte. Er trat nach einem Beamten, ohne diesen zu treffen. Gleichwohl gelang es den Beamten, die Gegenwehr durch Anwendung unmittelbaren Zwangs zu brechen und den Mann zu fesseln.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten ca. 6,5 Gramm Cannabis sowie eine gestohlene Heckenschere sicher. Aufgrund von Eigentumszweifeln stellten die Beamten den PKW ebenfalls sicher.

Der 40-jährige Tatverdächtige willigte in die Durchführung eines Urintests ein. Dieser verlief positiv auf Kokain, Opiate, Amphetamin und Methamphetamin. Die Beamten verbrachten ihn zur Dienststelle, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.