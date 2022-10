Auffahrunfall zwischen 2 Lkw auf der A61 – Wasserwerfer sichert Unfallstelle ab (siehe Foto)

Hockenheim/A61 (ots) – Am Mittwoch 19.10.2022, gegen 11:30 Uhr fuhr der 21-jährige Sattelzugfahrer auf der Autobahn A61 auf der Überleitung von Koblenz nach Heilbronn. Wegen eines Rückstaus musste ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Kleinlaster Mercedes-Benz bis zum Stillstand abbremsen. Der dahinter fahrende Sattelzugfahrer versuchte noch abzubremsen, fuhr jedoch auf den Kleinlaster auf.

Der ansprechbare 57-jährige Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ob er dort stationär aufgenommen wurde, ist nicht bekannt.

Auch der 21-jährige Sattelzugfahrer wurde leicht verletzt. An der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst versorgt. Er lehnte jedoch eine weitere Untersuchung im Krankenhaus ab.

Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme bis gegen 14:15 Uhr gesperrt und es kam zum leichten Rückstau. Folgeunfälle ereigneten sich nicht.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde die Zugmaschine des Sattelzugs stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Beide Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppfirmen abtransportiert.

Bis zum Eintreffen des Verkehrsdienstes Walldorf zur Unfallaufnahme sicherte ein zufällig vorbeikommender Wasserwerfer der Bundespolizei die Unfallstelle ab. Die Beamten kümmerten sich um die Unfallbeteiligten.

Einbruch in Corona-Teststation – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch gegen 08 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in den Container der Corona-Teststation auf dem Parkplatz Wiesensee.

Im inneren des Containers haben es die bislang unbekannten Täter auf Süßwaren und dort gelagerte kleine Geschenke, die die Helfer von dankbaren Untersuchten erhalten hatten, abgesehen. In unmittelbarer Nähe des Tatortes konnten die Ermittler des Polizeiposten Hemsbach noch die achtlos weggeworfenen Verpackungen einiger Süßigkeiten sicherstellen.

Immer wieder kommt es in der Dunkelheit der Jahreszeit im Bereich des Parkplatzes “Wiesensee” zu “kleineren” Einbrüchen mit großen Auswirkungen für die Geschädigten. So wurden in der Vergangenheit unter anderen auch die Süßwarenstände aufgebrochen.

Zuletzt kam es zu einem Einbruch am vergangenen Mittwoch in der Nacht auf Donnerstag, gegen 04 Uhr. Unbekannte hatten es auf einen mobilen Hähnchenstand abgesehen.

Von einem Zeugen wurden dabei 3 Männer im Alter von 18-25 Jahren beobachtet. Einer der 3 Täter trug einen auffälligen weißen Pullover mit Aufschrift.

Weitere Zeugen und aufmerksame Bürger, die Verdächtiges feststellen, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hemsbach während der üblichen Bürozeiten unter 06201 4709057 oder beim Polizeirevier Weinheim (rund-um-die Uhr), Telefon 06201 1003-0, in Verbindung zu setzen.

Nutzen Sie auch gerne die bekannte Notrufnummer der Polizei 110. Die Polizei wertet derzeit die Spuren aus und intensiviert ihre polizeilichen Maßnahmen im Bereich der Tatorte, um der Täter dinghaft zu werden.

Unfall auf der A6 im Baustellenbereich mit Sachschaden

Hockenheim (ots) – In der Nacht zu Donnerstag 20.10.2022 gegen 01 Uhr fuhr ein weißer Sprinter auf der Autobahn A6 aus Richtung Autobahndreieck Hockenheim in Richtung Autobahnkreuz Walldorf. Auf der 3-spurigen Fahrbahn wechselte er plötzlich vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen.

Der 54-jährige Fahrer eines nachfolgenden Peugeot Wohnmobils musste stark abbremsen und stieß gegen eine aufgestellte Warnbake. An dem Wohnmobil entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, verletzt wurde niemand.

Der Fahrer des weißen Sprinters entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Derzeit können noch keine Angaben zur Besetzung des Sprinters beziehungsweise zur Beschreibung des Fahrers gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst, Außenstelle Walldorf, unter der Telefonnummer 06227 35826-0, in Verbindung zu setzen.

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab – Totalschaden

Epfenbach (ots) – Am Mittwoch ereignete sich auf der K 4279, zwischen Epfenbach und Eschelbronn ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Eschelbronn unterwegs, als er gegen 13.20 Uhr, in Höhe der Siedlung Neumühle, aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam.

Der Mann durchbrach mit seinem Fahrzeug einen Pferdeweidezaun und schleuderte anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn, wo das Fahrzeug total beschädigt liegen blieb. Dabei hatte er noch unheimliches Glück, dass er zwischen 2 massiven Bäumen hindurch schleuderte, ohne mit ihnen zu kollidieren. Bei einer Kollision wären die Unfallfolgen bestimmt andere gewesen.

Der junge Autofahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Rund eine Stunde nach dem Crash wurde die Fahrbahn wieder frei gegeben.

TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München – Hinweise zur An- und Abreise

Sinsheim/München (ots) – Am Samstag 22.10.2022 um 15.30 Uhr, findet in der PreZero-Arena in Sinsheim das Spitzenspiel der Fußballbundesliga zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München statt.

Die 30.150 Zuschauer fassende Arena wird ausverkauft sein. Die Stadionöffnung erfolgt bereits um 13.30 Uhr. Im Zusammenhang mit den Bundesliga-Begegnungen der TSG Hoffenheim in der PreZero Arena kann es auf der A 6, sowohl in der Anfahrtsphase aus den Richtungen Mannheim und Heilbronn als auch in der Abfahrtsphase in beide Richtungen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auch auf der A 5 aus den Richtungen Karlsruhe und Frankfurt muss rund um das Walldorfer Kreuz mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Darüber hinaus ist auf den Verbindungsstraßen B 292, B 45, B 39 von und nach Sinsheim ein starker Wochenendreise- und Einkaufsverkehr einzukalkulieren.

Die A 6, Mannheim-Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Wies-loch/Rauenberg und Sinsheim, ist in beide Richtungen baustellenfrei. Dennoch kann es bereits aufgrund kleinster Verkehrsunfälle zu erheblichen Staus und Behinderungen kommen, was auch die umliegende Verkehrsinfrastruktur von und nach Sinsheim zusätzlich hoch belasten könnte.

Deshalb geben wir folgende Empfehlungen:

Rechtzeitig losfahren, Fahrgemeinschaften bilden, Staus und Behinderungen einkalkulieren.

Am besten ist es jedoch, ganz auf das Auto zu verzichten und “auf Busse und Bahnen umzusteigen!”

Neben den planmäßigen Zügen setzen die Bahn und der VRN zusätzlich Züge und Busse eng getaktet ein, um die Zuschauer rechtzeitig zum Anpfiff in die PreZero-Arena bzw. nach Spielende möglichst rasch wieder nach Hause zu bringen.

Die entsprechenden An- und Abreiseinformationen sind im Internet hier zu finden: https://www.vrn.de/verkehrsinformationen/meldungen/19273_vrn_CMSVRN/ und https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/fanecke/angebot

Wie bisher auch ist als ergänzender Service zur An- und Abreise ein Bus-Shuttle-Verkehr zwischen dem Busbahnhof am Hauptbahnhof Sinsheim und der PreZero-Arena eingerichtet.

Wer dennoch nicht auf das Auto verzichten möchte oder kann, sollte rechtzeitig losfahren und wenn möglich Fahrgemeinschaften bilden.

Die ausgewiesenen Parkplätze rund um die PreZero-Arena haben eine maximale Kapazität von rund 7.500 Plätzen, die am Spieltag schnell voll ausgelastet sein dürften. Deshalb empfehlen wir, weitere Parkmöglichkeiten abseits zu nutzen. Der Schwimmbadparkplatz und das Parkhaus an der Dr. Sieber-Halle (Stadthalle) stehen hierbei auch zur Verfügung.

Whats-App-Betrug vereitelt – Verhaltenstipp der Kriminalpolizei

Neckargemünd (ots) – Ein 65-Jähriger erhielt Mittwochnacht 19.10.2022 gegen 01 Uhr eine Nachricht einer ihm unbekannten Nummer. Der Verfasser gab sich als seine Tochter aus. Die Kommunikation beider erfolgte über einen Nachrichtenaustausch bei Whats-App, wobei die angebliche Tochter den Mitte 60-Jährigen dazu brachte, am Mittwochnachmittag mehrere Überweisungen zu tätigen, die die geforderte Summe im fast 5-stelligen Bereich abdeckte.

Erst danach realisierte der 65-Jährige den Betrug und brachte den Fall zur Anzeige. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Durch ein rechtzeitiges Einschreiten der ermittelnden Beamten konnte ein finanzieller Schaden gerade noch verhindert werden.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und raten zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten.

Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten.

Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die (alten) bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt.

Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.