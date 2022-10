Brennender Roller entzündet angrenzende Hecken

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 23.00 Uhr erging eine Meldung über zwei brennende Hecken in der Straße ‘Am Markt’ an das Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Vor Ort wurde der Brand durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Diese konnte als Ursache für den Brand einen Roller auf dem Gehweg zwischen den Hecken ausmachen.

Nach bisherigen Erkenntnissen, wurde der Roller durch bislang unbekannte Täterschaft vorsätzlich in Brand gesetzt und entzündete so die angrenzenden Hecken. Der Roller brannte komplett aus und es entstand Totalschaden.

Bislang konnte der Halter des Rollers nicht ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von Brandermittlern der Polizei geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Eppelheim zu melden unter: 06221-766377.

34-jährige Autofahrerin kollidiert mit geparkten PKW

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr kam es auf der Ziegelhäuser Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Diese befuhr die Landstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Hierbei kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Die 34-jährige Renaultfahrerin verletzte sich leicht und wurde vor Ort medizinischen in Augenschein genommen.

Ihr 35-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.