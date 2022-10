Bundespolizei fasst mutmaßlichen Dieb

Mannheim (ots) – Mittwochabend (19. Oktober) konnte die Bundespolizei den Tatverdächtigen, eines am 08.10.2022 begangenen Diebstahls am Mannheimer Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Bereits am Nachmittag wurde ein 32-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof bestohlen. Der Mann erstattete über das Online-Portal der Bundespolizei eine Anzeige. Bei dem Diebesgut handelte es sich neben persönlichen Gegenständen auch über ein hochwertiges Notebook. Der Gesamtwert des Stehlguts belief sich auf ca. 2.600 Euro.

Durch die Auswertung der Videoüberwachungsanlage am Hauptbahnhof konnten sowohl der Tatverdächtige erkannt als auch der Tatablauf zweifelsfrei festgestellt werden. Ein Bild des mutmaßlichen Diebes wurde sodann zu Fahndungszwecken an die Dienstgruppen der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe übersandt.

Mittwochabend 19.10.2022 gegen 19:15 Uhr erkannte eine Streife der Bundespolizei in Mannheim den Tatverdächtigen an selbigem Bahnhof wieder und nahm den 81-Jährigen vorläufig fest. Der Mann räumte die Tat ein und gab an, wo sich das Diebesgut befindet.

Der Geschädigte erhielt einen Großteil seiner Wertgegenstände zurück. Den 81-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Polizeieinsatz in Mannheim am Rhein

Mannheim (ots) – Am Donnerstagvormittag kam es zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz an der Kammerschleuse in Mannheim. Einer aufmerksamen Spaziergängerin fiel in diesem Bereich ein umgestürzter Motorroller am Ende einer Treppe, die direkt ins Wasser führt, auf. Dem ersten Anschein nach, bestand die Möglichkeit, dass der Fahrer einen Unfall hatte und dabei in den Rhein gestürzt war.

Sofort wurde ein Rettungseinsatz mit Hilfe der Feuerwehr, ihrer Taucher, des DLRG, des Rettungsdienstes und des Polizeihubschraubers in die Wege geleitet. Parallel dazu wurden etwaige Unfallspuren von Spezialisten der Polizei begutachtet und versucht, den Halter des Motorrollers zu erreichen.

Die Absuche nach einem möglichen Unfallopfer verlief am und unter Wasser negativ. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen auch nicht mehr von einem Unfallgeschehen aus. Es liegt nahe, dass jemand den Roller aus reiner Zerstörungswut die Treppe hinuntergestoßen hat.

Für die Dauer des Taucheinsatzes der Feuerwehr wurde der Rhein für die Schifffahrt gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben. Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz

Unfall mit 3 Beteiligten

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 19.10.2022 gegen 16:30 Uhr fuhr eine 76-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes GLA auf dem rechten Fahrstreifen der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Käfertal. Auf Höhe der Baustelle überfuhr sie die gelbe Fahrbahnmarkierung nach links und streifte einen Pkw Skoda Kodiaq.

Der 63-jährige Fahrer fuhr in dieselbe Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug nach links geschoben und fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw auf.

Zunächst konnte der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden, da die beiden Fahrer gegensätzliche Angaben machten. Erst die Schilderungen einer aufmerksamen Zeugin, die sich gemeldet hatte und den Unfall beobachten konnte, brachte die Klarheit.

Die 76-Jährige hatte durch den Fahrstreifenwechsel den Unfall verursacht. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Auto-Aufbrecher unterwegs – Wer kann weitere Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Eine Reihe von PKW-Aufbrüchen beschäftigt derzeit die Einsatzkräfte der beiden Polizeireviere Mannheim-Neckarau und Mannheim-Neckarstadt. Ob zwischen den Taten allerdings ein Zusammenhang besteht, ist bislang noch unklar.

Am Mittwochmittag rückte zunächst das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aus, nachdem die Fahrerin eines am Luisenring geparkten Hyundais eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Fahrzeug sowie das Fehlen diverser Wertgegenstände feststellte. Die bislang unbekannten Täter schlugen vermutlich in der Zeit zwischen Montag 17.10.2022, 18:00 Uhr und Mittwoch 19.10.2022, 11:40 Uhr zu.

Auf gleiche Art und Weise wurde dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Skoda am Hermann-Heimerich-Ufer aufgebrochen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug zwar nichts, allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Auch in diesem Fall liegen bislang keine Hinweise auf die Täterschaft vor.

Zwei Autoeinbrecher in die Flucht geschlagen hat wiederum am frühen Donnerstagmorgen ein aufmerksamer Passant in Mannheim-Rheinau. Dieser stellte gegen 05:00 Uhr 2 verdächtige Personen im Bereich Rheinauer Ring/ Waldgartenweg fest, die sich gerade an einem geparkten Nissan zu schaffen machten. Er verständigte daraufhin sofort die Polizei. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie beobachtet werden, ergriffen sie umgehend die Flucht.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es den Tätern zwar nicht gelang, den Nissan aufzubrechen, dafür aber einen unmittelbar in der Nähe geparkten Mercedes sowie einen VW Transporter. An beiden Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Personenbeschreibung der beiden Täter:

Jeweils männlich, ca.30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, helle Haut, Regenjacke, Basecap, Sportschuhe. Beide Personen sollen eine Art Jutebeutel mit sich geführt haben.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/3301-0 (Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt) oder unter der Telefon: 0621/87682-0 (Polizeirevier Mannheim-Neckarau) zu melden.

Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet – Alkohol als Unfallursache?

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 01.00 Uhr in der Seilerstraße im Jungbusch zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Audi A 4 befuhr die Seilerstraße in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Hierbei kollidierte er mit einem geparkten BMW, welcher im Anschluss auf einen weiteren geparkten BMW geschoben wurde. Der Fahrer und seine Beifahrerin stiegen an der Unfallstelle aus dem Fahrzeug aus, schauten sich den Schaden an und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle.

Dies konnte durch Zeugen vor Ort beobachtet werden. Auf diese machte der Fahrer einen deutlich alkoholisierten Eindruck. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Die Ermittlungen in dieser Sache werden durch die Verkehrspolizei Mannheim geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei zu melden unter: 0621-174 4222.