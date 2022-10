Betrügerische WhatsApp-Nachricht mit Erfolg

Worms (ots) – “Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Handynummer, die kannst du dir einspeichern.” Erneut ist eine 68-jährige Wormserin Opfer einer solchen WhatsApp-Nachricht geworden. Unmittelbar danach wurde um Überweisung eines niedrigen 4-stelligen Betrages gebeten. Erst nach der Überweisung fiel der Betrug schließlich auf.

Bei diesen WhatsApp-Nachrichten handelt es sich um eine Betrugsmasche in der eine vermeintlich verwandte/bekannte Person per Textnachricht schildert, dass sie eine neue Telefonnummer habe und sich derzeit in einer finanziellen Notlage befinde. Dann wird der Empfänger der Nachricht um einen 4-stelligen Betrag gebeten, welcher meist an dritte Personen oder Firmen überwiesen werden soll.

Den Betroffenen wird dringend angeraten, solchen Nachrichten nicht ohne Weiteres Glauben zu schenken und zunächst über die bereits bekannten Erreichbarkeiten ihrer Familienangehörigen Kontakt zu diesen aufzunehmen. Keinesfalls sollten Sie lediglich aufgrund eines schriftlichen Nachrichtenaustauschs Überweisungen veranlassen. Im Zweifelsfall können sich potenziell Geschädigte jederzeit mit der Polizei in Verbindung setzen.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfallflucht durch Zugmaschine mit aufgeladenen Weinfässern

Udenheim (ots) – Am späten Mittwochabend 19.10.2022 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 22:59 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der L401/L430 bei Udenheim. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife nebst einer massiv beschädigten Schutzplanke, insgesamt 3 befüllte Weinfässer sowie ein beschädigter landwirtschaftl. Anhänger festgestellt werden.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden nun gebeten sich für sachdienliche Hinweise mit der Polizeiwache Wörrstadt oder der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen LKW und PKW nach Sekundenschlaf

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf kam es am heutigen Vormittag im Nibelungenring (B9). Gegen 09:30 Uhr war ein 52-jähriger Wormser mit seinem PKW in Richtung Mainz unterwegs. Auf Höhe der Bensheimer Straße verfiel der 52-Jährige nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr.

Dort touchierte er seitlich einen entgegenkommenden LKW, der zuvor noch versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern. Der LKW eines 44-jährigen Fahrers kollidierte mit einer angrenzenden Straßenlaterne und kam schließlich im Graben zum Stehen. Glücklicher Weise wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die B9 zeitweise voll gesperrt werden.

Gegen den 52-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.