Mainz

Polizeieinsatz mit Spezialkräften

Mainz-Oberstadt (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz war es am Donnerstagmorgen gekommen. In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 33-Jährigen Mann und der 38-jährigen Wohnungsinhaberin. Im Verlauf des Streits soll der 33-Jährige die 38-Jährige unter anderem mit einem Messer bedroht haben. Nachdem die Polizei bereits alarmiert war, konnte die 38-Jährige aus ihrer Wohnung flüchten.

Der Täter wurde gegen 11:00 Uhr von Spezialkräften der Polizei in der Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten trugen während des Einsatzes besondere Schutzausstattung.

Eine Gefahr für unbeteiligte bestand zu keiner Zeit. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen aufgenommen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Rheinhessenstraße

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Montag 17.10.2022 gegen 12:12 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheinhessenstraße zwischen Mainz-Ebersheim und Mainz-Hechtsheim. Bei dem Unfall wurden 2 Personen schwerst verletzt.

Der Unfallhergang dürfte sich nach Auswertung erster Spuren und derzeitigem Ermittlungsstand wie folgt abgespielt haben: Gegen 12:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Wiesbaden mit einem blauen Kleintransporter Peugeot Boxer die Rheinhessenstraße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der Bushaltestelle “Messe-Ost”, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden silbernen Opel Antara.

Der 78-jährige Fahrer des Opels musste schwerst verletzt von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein dem Opel nachfolgender 56-jähriger Motorradfahrer wurde ebenfalls schwerst verletzt. Beide Personen konnten auf Grund der schweren Verletzungen noch nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Mainz 3 bitten dringend um Zeugenhinweise:

Wer hat am Montagmittag gegen kurz nach 12:00 Uhr einen dunkelblauen Peugeot Boxer Kastenwagen, einen silbernen Opel Antara oder ein Motorrad auf der Rheinhessenstraße zwischen Ebersheim und Hechtsheim wahrgenommen?

Wer hat den Unfall beobachtet oder war Ersthelfer und wurde noch nicht polizeilich befragt?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Fahrzeug

Mainz-Finthen (ots) – Zu einem Diebstahl aus einem PKW kam es in der Nacht von Dienstag 18.10.2022 auf Mittwoch 19.10.2022. Zwischen 17-07:00 Uhr des Folgetages parkte der 60-jährige Fahrer seinen schwarzen Mercedes am Straßenrand “Am Mittelweg”. Nichtsahnend wollte der 60-Jährige am frühen Morgen in seinen PKW einsteigen und musste dabei feststellen, dass der Innenraum vollständig durchwühlt wurde und Bargeld, sowie sämtliche Dokumente aus dem Handschuhfach entwendet worden waren. Die Polizei ermittelt nun nach den Tätern.

Sollten Sie in der Tatnacht Beobachtungen zu dem genannten Fall gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchdiebstahl in Keller

Mainz-Hechtsheim (ots) – Im Zeitraum von Montag 03.10.2022 bis Mittwoch 19.10.2022 gegen 18:30 Uhr, brachen unbekannte Täter diverse Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchsuchten die Täter die Kellerräume und entwendeten ein E-Bike, sowie eine Werkzeugkiste.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Sachbeschädigung durch Wasser

Oppenheim (ots) – Am Montag 10.10.22 gelangen unbekannte Täter im Zeitraum von 19-21:00 Uhr, in die Emondshalle und öffnen in der Herrentoilette die beiden Wasserhähne der Waschbecken. Da die Halle gängig durch verschiedene Gruppen genutzt wird, ist sie meist nicht verschlossen. Da dass Wasser nicht schnell genug abfließen kann, läuft es über und es werden der Eingangsbereich und der Heizungskeller unter Wasser gesetzt.

Bemerkt wird dies gegen 21:00 Uhr durch eine Gruppe, die in der Emondshalle trainiert. Das Wasser wird abgedreht und ein größeres Überfluten kann verhindert werden.

Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht? Wem sind Personen aufgefallen, die in die Halle gingen oder aus der Halle kamen, dort aber normaler nichts zu tun haben? Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, Tel.: 06133-9330, entgegen.

Sitzbänke beschädigt

Oppenheim (ots) – Im Zeitraum vom 03.10.-10.10.2022 wurden, auf dem Fußweg von der Dalbergerstraße zur Ruine Landskrone, 2 Sitzbänke durch unbekannte Täter beschädigt. Die als Sitzfläche und Lehne angebrachten Latten wurden durchgetreten und teilweise herausgerissen.

Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.