Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.10.2022

Neustadt: Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.10.2022 meldete eine 81jährige Frau aus Neustadt einen Verkehrsunfall, welchen sie bereits am 12.10.2022, gg. 19:00 Uhr verursacht hat. Ihren Schilderungen zufolge fuhr sie mit ihrem Pkw über den Ortsteil Neustadt-Haardt in Richtung Neustadt-Gimmeldingen. Kurz vor Erreichen der Straße „An der Althart“ hörte sie einen lauten Knall, fuhr jedoch weiter. Erst zu Hause stellte sie fest, dass ihr rechter Außenspiegel abgefallen war. Als sie am nächsten Tag dann einen erheblichen Streifschaden an der Beifahrerseite feststellte informierte sie die Polizei. Der Schaden an der silbergrauen A-Klasse befindet sich in einer Höhe von 60cm – 105cm. Die vermeintliche Wegstrecke wurde durch die Polizei abgefahren, es fand sich jedoch kein entsprechender Unfallort. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):