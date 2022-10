Senior von E-Scooter angefahren – Jugendliche begehen Unfallflucht

Limburg (pa) – In Limburg wurde am Mittwochnachmittag ein Fußgänger von einem E-Scooter angefahren und zu Fall gebracht. Ein 85-Jähriger aus Hadamar war gegen 17.15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Diezer Staße zwischen der Grabenstraße und der Josef-Ludwig-Straße unterwegs. Nach Angaben des älteren Herrn kam plötzlich ein E-Scooter, besetzt mit zwei Jugendlichen, aus dem Fußweg aus Richtung Pusteblume gefahren.

Das Elektrokleinstfahrzeug stieß beim Befahren des Gehwegs gegen den 85-Jährigen und brachte diesen zu Fall. Der Senior erlitt mehrere leichte Verletzungen, verlor sein Hörgerät und musste anschließend feststellen, dass auch seine Armbanduhr zu Bruch gegangen war.

Statt sich um den Verletzten sowie die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Hospitalstraße, wobei sie das Kennzeichen des E-Scooters verdeckt haben sollen.

Der Senior beschrieb beide als männlich und etwa 14 Jahre alt. Der Fahrer habe kurzes dunkles Haar und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Sein Mitfahrer habe mitteleuropäisch ausgesehen.

Die Polizeistation Limburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben können, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Volvo zerkratzt

Runkel Steeden (pa) – In Runkel Steeden wurde in der Nacht auf Donnerstag 20.10.2022 ein geparkter Pkw zum Ziel von Vandalismus. Ein weißer Volvo XC60 war in der Bachstraße geparkt, als jemand zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen den Lack des SUV im Bereich der Beifahrerseite über nahezu die gesamte Fahrzeuglänge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte.

Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 zu melden.

