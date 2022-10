Wer vermisst einen Teddy? (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Wer vermisst einen Teddy? Der braune Plüschbär blieb Ende September im Wartebereich der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in der Gaustraße liegen. Alle Bemühungen seinen Eigentümer zu ermitteln verliefen erfolglos.

Die Polizei wendet sich deshalb nun an die Öffentlichkeit und die Ermittler fragen: Wo wurde der Teddy vor dem 29. September 2022 gesehen? Welches Kind kann seitdem ohne das Kuscheltier nicht mehr einschlafen? Wo wird der Plüschbär vermisst?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz unter der Telefonnummer 0631/369-1080 entgegen. |erf

Fußgänger genötigt und angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung und Körperverletzung hat ein 65-jähriger Mann am Dienstagnachmittag einen bislang unbekannten Autofahrer angezeigt. Gegen 17:30 Uhr wollte der Mann die Mannheimer Straße am Messeplatz fußläufig passieren. Dabei sei ein Mann mit seinem Pkw sehr eng an ihm vorbeigefahren. Der 65-Jährige wollte den Autofahrer auf sein Verhalten ansprechen.

Daraufhin stieg der Mann aus, packte ihn an den Handgelenken und stieß ihn zu Boden. Danach fuhr der Mann davon. Der 65-Jährige beschrieb den Mann als circa 35 Jahre alt. Er war ungefähr 1,75 Meter groß, mit kräftiger Statur. Er hatte kurze dunkelbraune Haare.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz.

Einbrüche in Kitas

Kaiserslautern (ots) – Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Betroffen waren Einrichtungen im westlichen Stadtgebiet sowie im Stadtteil Hohenecken.

In der Deutschherrnstraße öffneten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag um 18.30 Uhr und Mittwoch um 07 Uhr, gewaltsam eine Terrassentür. Sie drangen in die Räume ein und brachen mehrere Schließfächer sowie Schränke auf. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Unbekannten drei Bluetooth-Lautsprecher.

Während der Wert der Beute im unteren 3-stelligen Bereich liegt, summiert sich der angerichtete Schaden auf rund 1.500 Euro.

In etwa im gleichen Zeitraum stiegen Einbrecher auch in der Spicherer Straße in eine Kita ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen öffneten die Täter mehrere Spinde. Sie fanden aber offensichtlich nichts, was für sie von Interesse war.

Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zurück blieb lediglich ein beschädigtes Fenster, durch das die Unbekannten sich vermutlich den Zugang zu den Räumen verschafften. Die Schadenshöhe: mehrere hundert Euro.

Zeugen, denen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im fraglichen Zeitraum im Umfeld der beiden Tatorte verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Minderjährige Ladendiebe

Kaiserslautern (ots) – Zwei 13- und 12-jährige Kinder sind am Mittwoch 19.10.2022 beim stehlen erwischt worden. Die beiden Jungen steckten Süßigkeiten ein und passierten den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Dies fiel 2 Kindern auf, die sich ebenfalls in dem Laden aufhielten. Sie benachrichtigen die Verkäuferin, welche die 2 Jungs anhielt und die Polizei rief. Die beiden “Langfinger” wurden mit zur Dienststelle genommen und anschließend ihren Eltern überstellt. |elz

Scheibe gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich in der Merkurstraße an einem Motorrad zu schaffen gemacht. Der Besitzer parkte die Harley am Donnerstag um 10:25 Uhr vor einem Geschäft in Höhe der Hausnummer 8. Als er eine Viertelstunde später zurückkam, war die Scheibe weg.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kollision beim Fahrstreifenwechsel

Kaiserslautern (ots) – Beim Wechsel der Fahrstreifen hat eine Pkw-Fahrerin am Mittwochmorgen in der Spittelstraße einen Unfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Pkw gegen 08:20 Uhr von der Fischerstraße kommend in Fahrtrichtung Burgstraße unterwegs und wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln.

Dabei übersah sie jedoch einen Linienbus auf der rechten Fahrbahn. Es kam zur Kollision. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bus wurde nur leicht beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. |elz

Kreis Kaiserslautern

Betrunken Unfall gebaut

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat eine Autofahrerin in der Nacht zu Donnerstag auf der Straße zwischen Mölschbach und Kaiserslautern einen Unfall gebaut. Die Fahrerin eines Opel Corsas war gegen 01 Uhr auf der Kreisstraße 4 von Mölschbach kommend unterwegs.

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Pkw. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbstständig befreien. Sie wurde leicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Aufnahme des Unfalls fiel den Polizisten Alkoholgeruch bei der Frau auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test zeigte 1,01 Promille an.

Die Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sie sich auch eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. |elz