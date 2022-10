Frankfurt-Sachsenhausen: Ortungsgerät verhilft Polizei zur Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwoch (19. Oktober 2022) entwendete ein 43-jähriger

Mann in der Bornemannstraße das Fahrrad eines 35-Jährigen Mannes, welches im

Nachgang wieder aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Gegen 06:00 Uhr bemerkte der 35-jährige Fahrradbesitzer, dass sein Fahrrad der

Marke „CUBE“, welches von ihm zuvor vor seinem Wohnhaus abgestellt und

abgeschlossen wurde, nicht mehr aufzufinden war. Doch mithilfe eines von ihm

angebrachten Ortungsgerätes der Marke „Apple“, konnte der aktuelle Standort des

Fahrrads lokalisiert werden. In der Baseler Straße sah der 35-Jährige sein

Fahrrad mit einem neuen Schloss versehen an einem Fahrradständer gesichert.

Nachdem der Geschädigte die Polizei alarmierte, beobachtete er den 43-jährigen

Mann, wie dieser sich zum Fahrrad bewegte, dieses aufschloss und wegfahren

wollte. Dies unterband der 35-Jährige. Der Täter konnte im Anschluss durch die

alarmierten Kräfte festgenommen werden.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Er muss sich

nun wegen des Verdachts des besonderen schweren Falls des Diebstahls

verantworten.

Festnahme eines 36-Jährigen nach Diebstahl

Bad Hersfeld. Eine auffällige Person mit Diebesgut und zwei Polizisten außerhalb des Dienstes zusammen in einem Zug: Diese Kombination sorgte am Donnerstag (13.10.) für die Festnahme eines 36-jährigen Tatverdächtigen.

Am Donnerstagabend waren eine Polizistin und ein Polizist der Polizeistation Bad Hersfeld außerhalb ihres Dienstes mit einem Zug von Bad Hersfeld in Richtung Fulda unterwegs. Während der Fahrt fiel den beiden aufmerksamen Polizeioberkommissaren eine männliche Person auf, die mit einer sogenannten „Sackkarre“ – beladen mit verschiedenen, hochwertigen Werkzeugen – unterwegs war. Das kam den beiden merkwürdig vor und sie informierten ihre Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Fulda.

Bei Eintreffen des Zuges am Bahnhof in Fulda wurde der Mann durch die verständigten Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den Werkzeugen im Wert von rund 5.000 Euro um Stehlgut vorangegangener Diebstähle handeln könnte. Der 36-jährige pakistanische Staatsangehörige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen der Polizeistation Bad Hersfeld ergaben, dass das mitgeführte Werkzeug einem kurz vor der Festnahme durchgeführten Diebstahl in der Nähe des Bad Hersfelder Bahnhofs zuzuordnen war.

Der 36-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Freitag (14.10.) einem Haftrichter am Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Frankfurt-Bornheim: Versuchte Räuberische Erpressung endet in Täterfestnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwoch (19. Oktober 2022) bedrohte ein 17-jähriger

Jugendlicher im Günthersburgpark einen 24-Jährigen Mann mit dem Vorzeigen eines

Messers und versuchte dabei in den Besitz der kabellosen Kopfhörer des Mannes zu

gelangen. Gegen 22:10 Uhr war der 24-jährige Geschädigte im Günthersburgpark

unterwegs, als ihn aus einer größeren Personengruppe ein Mann ansprach und nach

seinem Geld verlangte. Der 24-jährige verneinte die Herausgabe, woraufhin der

17-jährige Täter aus der Gruppe hervortrat und dem 24-Jährigen ein Messer vor

das Gesicht hielt, mit der Intention, seine kabellosen Kopfhörer der Marke

„Apple“ zu ergattern. Die restlichen Personen aus der Gruppe waren

augenscheinlich mit der Vorgehensweise des 17-Jährigen nicht einverstanden,

welches sie auch zur Aussprache brachten. Den Zeitpunkt der internen Diskussion

nahm der 24-Jährige wahr und flüchtete. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten

die eingesetzten Beamten letztlich den 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Die restlichen Personen aus der Gruppe waren nicht mehr aufzugreifen. Der

Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten räuberischen

Erpressung verantworten.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Auseinandersetzung in Mobilfunkshop

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwochmittag (19. Oktober 2022) kam es in einem im

Hessencenter ansässigen Mobilfunkshop im Rahmen eines fingierten Handyverkaufs

zum Diebstahl einer größeren Summe Bargeld sowie zu einer Auseinandersetzung

zwischen dem Täter und dem Betreiber des Mobilfunkshops. Beide Beteiligte wurden

leicht verletzt. Der Täter wurde festgenommen.

Ein 37-jähriger Mann bot dem Inhaber des Mobilfunkshops zwei originalverpackte

iPhones zum Kauf an. Man einigte sich auf einen Ankaufspreis von 3.000 Euro. Als

der Geschädigte das Geld aushändigen wollte, entriss der Täter ihm dieses und

steckte es samt der beiden iPhones in eine mitgeführte Laptoptasche. Diese warf

er einem zweiten Täter außerhalb des Geschäfts zu, welcher damit flüchten

konnte. Zwischen dem 27-jährigen Betreiber und dem Täter kam es im Anschluss zu

einer körperlichen Auseinandersetzung im Rahmen derer der Täter dem Opfer sowie

dessen ebenfalls anwesender Ehefrau Pfefferspray ins Gesicht sprühte.

Hinzugekommene Mitarbeiter des örtlichen Sicherheitsdienstes konnten den Täter

festhalten. Er wurde durch die eintreffende Streife vor Ort festgenommen. Alle

Beteiligte der Auseinandersetzung wurden leicht verletzt. Sowohl der Inhaber des

Mobilfunkshops, als auch seine Ehefrau mussten medizinisch versorgt werden. Der

Beschuldigte wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Die

zuständige Fachdienststelle ermittelt.

Frankfurt-Innenstadt: Verdacht des illegalen Straßenrennens – Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilbeamte stoppten in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag (20. Oktober 2022) in der Innenstadt zwei Autofahrer, die es mit den

Verkehrsregeln nicht ganz so genau nahmen. Die beiden erst 19 und 20 Jahre alten

Raser mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Eine Zivilstreife befuhr gegen 00.00 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in nördliche

Richtung. Zu diesem Zeitpunkt fuhren vor den Beamten ein Mercedes und ein

Mitsubishi. Während der Mercedes an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße /

Friedberger Tor aufgrund einer roten Ampel für Linksabbieger noch anhielt fuhr

der Mitsubishi an diesem rechts vorbei und bog dann verbotswidrig nach links in

die Eschenheimer Anlage ein, musste jedoch zunächst eine vorfahrtberechtigte

Straßenbahn passieren lassen. Der Mercedes zog nach, als er grün hatte. An der

Kreuzung Eschenheimer Anlage / Scheffelstraße kamen beide Fahrzeuge an einer

weiteren roten Ampel nebeneinander zum Stehen. Zwischen den Beteiligten erfolgte

ein lautstarker, verbaler Austausch, welcher einen provozierenden und

beleidigenden Charakter hatte. Trotz Rotlichts fuhren die zwei Fahrzeuge in den

Kreuzungsbereich ein und beschleunigten stark, als die Ampel schließlich auf

grün wechselte. Der Abstand zu der nachfolgenden Polizeistreife vergrößerte sich

weiter, wobei die Tachonadel auch über 100 km/h anzeigte. Beide Fahrzeuge

überholten sich im weiteren Verlauf mehrfach, scherten voreinander ein und

bremsten sich gegenseitig aus. An der Kreuzung am Eschenheimer Tor bogen die

beiden Autos in die Eschenheimer Landstraße ein und beschleunigten wieder stark.

In der Folge kam es trotz Gegenverkehrs zu riskanten Überholmanövern, sodass

sich die Beamten mit dem Einschalten der Sondersignale zu erkennen gaben und die

rasante Fahrt beendeten. Weitere Polizeistreifen kamen hinzu, sodass eine

Kontrolle der Fahrzeuge und Insassen erfolgte.

Der 20-jährige Fahrer des Mercedes und der 19-jährige Fahrer des Mitsubishis

schwiegen sich zu dem Tatvorwurf des illegalen Autorennens vor den Beamten aus.

Die Fahrzeuge, die Führerscheine der Fahrer und die Mobiltelefone aller

Fahrzeuginsassen wurden beschlagnahmt. Die beiden Autofahrer sowie ihre 17, 18

und 29 Jahre alten Begleiter durften die Heimreise nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen zu Fuß antreten.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Oktober 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Oktober 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

Oktober 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

Oktober 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

Oktober 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Zigaretten und Spirituosen

Friedberg: Blitzschnell schlugen Einbrecher am Donnerstag (20.10.) in einem Supermarkt in der Anna-Kloos-Straße zu. Gegen 1.20 Uhr hebelten sie die Haupteingangstür auf und schlugen mit einem Hammer die Scheibe zum Verkaufsbereich ein. Dort bedienten sie sich an Zigaretten und Spirituosen und flüchteten. Welchen Wert die Beute hatte, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden an den Türen beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und fragt: Sind verdächtige Fahrzeuge und Personen vor der Tat oder zur Tatzeit in der Anna-Kloos-Straße aufgefallen? Gibt es Hinweise auf ein flüchtendes Fahrzeug aus diesem Bereich in den Nachtstunden?

Auffahrunfall fordert Leichtverletzten

Wöllstadt: Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch (19.10.) auf der B3. Gegen 17.25 Uhr musste ein 49-Jähriger seinen Volvo an der roten Ampel zwischen Friedberg und Wöllstadt abbremsen. Als die Ampel auf grün umsprang, stockte der Verkehr. Dies übersah offenbar der nachfolgende Fordfahrer aus Frankfurt und fuhr auf den Volvo auf. Der 49-Jährige verletzte sich beim Zusammenstoß leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 520 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Scherben auf Fahrradbahn und Sportfeld

Bad Vilbel: Glasscherben auf Sport- und Spielplätzen in Dortelweil riefen nun die Polizei auf den Plan. Zwischen dem 23. September und dem 7. Oktober fand man Glasscherben an der Dirt-Bike-Bahn am Dortelweiler Platz. Die Platzierung vor den Absprung- und Landestellen lässt den Schluss zu, dass sie offenbar absichtlich dort drappiert wurden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung. Auch auf dem Basketballfeld neben dem Freizeitzentrum sollen Scherben verteilt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Aus unverschlossener Umkleide bedient

Karben: Während Sportler am Mittwoch (19.10.) auf dem Sportplatz in Rendel ihrer Beschäftigung nachgingen bedienten sich Diebe in der Umkleide. Zwischen 21 Uhr und 22 Uhr befanden sich Taschen und Jacken in dem unverschlossenen Umkleideraum. Dies nutzte offenbar ein Dieb aus und nahm Bekleidung, Personalpapiere und ein Mobiltelefon im Wert von ca. 300 Euro mit. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06101/5460-0.

Auffahrunfall mit Folgen

Karben: Ein 50-Jähriger befand sich am Mittwoch (19.10.) auf dem Weg von Wöllstadt in Richtung Kloppenheim. Gegen 18.25 Uhr musste er an einer roten Ampel auf der B3 halten. Ein 43-Jähriger Smart-Fahrer fuhr ihm dabei auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 16.000 Euro. Da der Eindruck entstand, dass der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss stand wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem das Messgerät mehr als 2.1 Promille zeigte musste der Mann die Polizisten zur Wache begleiten. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, konnte sein Führerschein auch nicht sichergestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Im Begegnungsverkehr touchiert

Ortenberg: Zwei Fahrzeuge streiften sich am Mittwoch (19.10.) in der Philipp-Glenz-Straße. Eine 62-jährige Frau aus dem Wetteraukreis fuhr mit ihrem Opel Corsa die Philipp-Glenz-Straße in Richtung Mittelstraße. Dabei geriet sie offenbar auf die Gegenfahrbahn. Der PKW touchierte einen entgegenkommenden Opel Corsa, einer 45-jährigen Fahrerin und verkratzte das Fahrzeug am Heck. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Da die 62-Jährige offenbar alkoholisiert war musste sie die Polizisten zur Wache begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.