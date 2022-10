Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Zusammenstoß zwischen Radfahrern

Auf dem parallel zur B 249 verlaufenden Radweg ereignete sich heute Morgen, um 07:00 Uhr, in der Gemarkung von Schwebda ein Unfall zwischen zwei Radfahrern. Zur Unfallzeit befuhr ein 28-Jähriger aus Eschwege mit einem Pedelec den Radweg aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Wanfried. Ihm entgegen kam ein 62-jähriger Radfahrer aus Wanfried. Kurz nach der Ortslage Schwebda kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß zwischen beiden Zweiradfahrern, die sich dadurch leicht verletzten. An den Rädern entstand Sachschaden von ca. 200 EUR.

Beim Einparken mehrere Autos beschädigt

Um 10:30 Uhr parkte am gestrigen Vormittag eine 36-Jährige aus Eschwege in der Oderstraße in Eschwege mit ihrem Pkw am rechten Fahrbahnrand ein. Als die Fahrerin den Einparkvorgang fast beendet hatte und ihr Auto abbremsen wollte, geriet sie jedoch auf das Gaspedal, wodurch der Pkw auf einen davor geparkten Pkw fuhr. Dieser wurde auf ein weiteres Auto geschoben, das wiederum auf einen davor geparkten Pkw geschoben wurde. Insgesamt waren somit vier Fahrzeuge betroffen, an denen ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 23:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 39-Jährige aus Niederaula mit einem Sprinter die B 27 zwischen Reichensachsen und Niddawitzhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 01:15 Uhr, ein 74-jährige Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der auf der L 3334 von Waldkappel in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Reh lief davon; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Diebstahl einer Geldbörse

Am gestrigen Mittwoch wurde einer 53-Jährigen Kundin aus der Gemeinde Meinhard die Geldbörse im Kaufland-Markt in der Thüringer Straße in Eschwege gestohlen. Zwischen 14:20 Uhr und 15:05 Uhr gelang es dem oder den Tätern die Geldbörse unbemerkt aus dem Einkaufskorb zu stehlen. Darin befanden sich auch persönliche Dokumente und Bankkarten, so dass der Gesamtschaden mit ca. 235 EUR angegeben wird.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Um 19:13 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 55-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Leipziger Straße in Walburg und beabsichtigte nach links in die Straße „Haarbreite“ abzubiegen. Verkehrsbedingt hielt er sein Fahrzeug an, was der nachfolgende 21-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auf das haltende Auto auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 55-Jährigen nach vorne geschleudert, wodurch es dann zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 21-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde, kam. Der Pkw des 55-Jährigen drehte sich daraufhin um die eigene Achse und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der 55-Jährige sowie die 21-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung / Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 13.000 EUR angegeben.