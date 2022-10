Marburg – Einbruch in der Schwanallee

Durch eine eingeschlagene Scheibe stieg ein Einbrecher in ein Geschäft in der Schwanallee ein und stahl Sportuhren verschiedener Hersteller. Der Einbruch war in der Nacht zum Dienstag, 18. Oktober, zwischen 21 und 08 Uhr. Der reine Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Wert der Beute steht bislang noch nicht fest. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilungen verdächtiger Beobachtungen unter Tel. 06421 406 0.

Fronhausen – Einbrecher blieb ohne Beute

Nach den Spuren betraten und durchsuchten der oder die Einbrecher alle Erdgeschossäume des Einfamilienhauses in der Straße Am Kornfeld. Nach ersten Überprüfungen durch die Bewohner fehlt auf den ersten Blick scheinbar nichts. Der Einstieg durch ein aufgehebeltes Fenster erfolgte am Mittwoch 19. Oktober, zwischen 16.45 und 20.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit rund um den Tatort fremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte auch zu diesem Einbruch an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marbach – Diebstahl aus dem Auto

In der Nacht zum Donnerstag, 20. Oktober, streifte ein Dieb zwischen 22.30 und 06 Uhr durch den Anablickweg. Der Täter durchwühlte einen grünen Land Rover und stahl daraus u.a., Bargeld und diverse persönliche Dokumente. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person besonders aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Elektroroller gestohlen

Trotz der Sicherung mit gleich zwei Schlössern gelang der Diebstahl eines Elektrorollers. Der schwarze E-Roller im Wert von fast 500 Euro stand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße. Der Diebstahl passierte zwischen 10 Uhr am Montag und 07 Uhr am Dienstag, 18. Oktober. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dautphetal – Eine Kontrolle – vier Anzeigen

Bei der Kontrolle eines „Schrottlerlasters“ am Montag, 17. Oktober, gegen 10.30 Uhr, in Dautphetal stellte die Polizei Biedenkopf gleich mehrere Verstöße fest und musste letztlich gegen den Fahrer und den Halter vier Ermittlungsverfahren einleiten. Zwar konnte der Gewerbetreibende eine entsprechende Reisegewerbekarte vorlegen, jedoch gab es neben der Überschreitung der Anmeldung zur Hauptuntersuchung, diverse Mängel am Kleinlaster. Fehlende sogenannte Tageskontrollblätter stellten einen Verstoß gegen die geltenden Sozialvorschriften dar und eine fehlende ordnungsgemäße Kennzeichnung des Fahrzeugs sowie der Transport z.B. von Elektroschrott ohne die zusätzlich notwendige Erlaubnis zu besitzen, begründeten Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Bad Endbach – Unfallflucht- BMW Cabriolet beschädigt

Vermutlich bei einem Ausparkmanöver beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug das Heck eines weißen BMW Cabriolet. Der Schaden an dem BMW ist vermutlich vierstellig. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Der BMW parkte zur Unfallzeit zwischen 06.30 Uhr am Montag und 16 Uhr am Dienstag 18. Oktober auf dem linken von drei Kundenparkplätzen vor dem Haupteingang eines Busunternehmens in der Straße Am Bewegungsbad. Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Steffenberg – Lastwagen trotz Gegenverkehr überholt – Ausweichmanöver des Gegenverkehrs endet mit Kollision der Leitplanke – Polizei sucht Zeugen

Ein Überholmanöver auf der Landstraße 3049 zwischen Wolzhausen und Breidenbach endete mit einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer hatte einen Lastwagen trotz Gegenverkehrs überholt. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wich aus und schaffte es, einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden komplett zu verhindern. Allerdings endete das Ausweichmanöver mit einer Kollision mit der Leitplanke. Der 54 Jahre alte Fahrer des ausweichenden dunklen Kleinwagens blieb unverletzt. Das Touchieren der Leitplanke führte jedoch zu einem Schaden, der sich über die gesamte Beifahrerseite erstreckte Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen des Unfalls am Dienstag, 18. Oktober, um 06.40 Uhr, und bittet insbesondere den überholten Lastwagenfahrer, sich zu melden. Wer war zur Unfallzeit am Dienstagmorgen noch zwischen Wolzhausen und Breidenbach unterwegs? Wem ist ein Auto aufgrund der Fahrweise aufgefallen und wer kann dieses Auto, eventuell sogar den Fahrer oder die Fahrerin näher beschreiben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.