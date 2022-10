Melsungen: Unbekannte Diebe stehlen Uhr und Geldbörse aus Wohnhaus

Melsungen: Uhr und Bargeld aus Wohnhaus gestohlen Tatzeit: 06.10.2022, 19:00 Uhr Eine hochwertige Uhr, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mit Bargeld stahlen unbekannte Täter gestern Abend aus einem Wohnhaus Am Huberg. Die Täter gelangten auf derzeit nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und begaben sich in verschiedene Räume. Aus einem Raum stahlen sie eine hochwertige Armbanduhr, eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten sowie ein Apple IPhone. Mit der Beute flüchteten die Täter vermutlich durch die Balkontür aus dem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Melsungen: Unbekannte Diebe stehlen Uhr und Geldbörse aus Wohnhaus

Melsungen: Uhr und Bargeld aus Wohnhaus gestohlen Tatzeit: 06.10.2022, 19:00 Uhr Eine hochwertige Uhr, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mit Bargeld stahlen unbekannte Täter gestern Abend aus einem Wohnhaus Am Huberg. Die Täter gelangten auf derzeit nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und begaben sich in verschiedene Räume. Aus einem Raum stahlen sie eine hochwertige Armbanduhr, eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten sowie ein Apple IPhone. Mit der Beute flüchteten die Täter vermutlich durch die Balkontür aus dem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Guxhagen: Hochwertiges Pedelec gestohlen

Guxhagen: Diebstahl eine Pedelecs Tatzeit: 20.10.2022, 00:05 Uhr In der vergangenen Nacht stahlen unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec, welches vor einer Gaststätte in der Straße „Zum Ehrenhain“ abgestellt. Die Täter entwendeten das Pedelec, welches mit einem Fahrradschloss gesichert war, auf nicht bekannte Weise. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarz/ oranges Rad der Marke Specialized, der Wert beträgt 7.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Wabern: Blauer Piaggio Motorroller gestohlen

Wabern: Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit:17.10.2022, 17:30 Uhr bis 18.10.2022, 16:30 Uhr Einen Motorroller im Wert von 350,- Euro stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag in der Kurfürstenstraße. Die Täter entwendeten den Roller, welcher auf einem Parkplatz in Höhe Haus-Nr. 13 abgestellt war, auf nicht bekannte Weise. Bei dem Roller handelt es sich um einen blauen Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 422 BYH. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Neuental-Bischhausen: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten

Neuental-Bischhausen: Sprengung eines Geldautomaten Tatzeit: 20.10.2022, 01:46 Uhr Einen Geldautomaten sprengten mehrere unbekannte Täter in den Morgenstunden des heutigen Tages. Ob die Täter Bargeld erbeutet haben steht zurzeit nicht fest. Vermutlich vier maskierte Täter begaben sich zu dem Geldautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße „Am Kronberg“. Hier sprengten sie den Geldautomaten, welcher sich in einem Container befindet, mit unbekannten Sprengmittel. Durch die Sprengung wurden der Geldautomat und der Container erheblich beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend mit einem grauen Pkw, vermutlich Audi A 6, in unbekannte Richtung. Die Höhe der möglichen Beute und des angerichteten Sachschadens stehen zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei Homberg und das Hessische Landeskriminalamt haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740