Schmierereien und rechtsextreme Symbole an 34 Garagentoren: Polizei sucht Zeugen in Niederzwehren

Kassel-Niederzwehren: Der Bewohner eines Hochhauses in der Leuschnerstraße in Kassel rief am gestrigen Mittwochabend die Polizei, da im Laufe des Abends in der Tiefgarage des Hauses 34 Garagentore und eine Wand beschmiert worden waren. Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West stellte vor Ort mehrere Hakenkreuze und Schmierereien mit den Buchstaben „SS“, den Ziffern „88“ sowie weiteren Schriftzügen mit teils fremdenfeindlichem Inhalt fest. Diese Graffitis in der frei zugänglichen Tiefgarage, deren Zufahrt sich in der Heinrich-Schütz-Allee befindet, waren nach Angaben des Bewohners in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr entstanden. Durch die Schmierereien mit grüner und roter Sprühfarbe an nahezu allen vorhandenen Toren sowie der Garagenwand richteten die bislang unbekannten Täter einen Schaden von mehreren Tausend Euro an.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Schmierereien gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.