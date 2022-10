Bergstrasse

Heppenheim: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Heppenheim (ots) – Gleich zweimal stoppten zivile Verkehrsfahnder des

Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (19.10.) berauschte Autofahrer.

Um kurz nach 15.00 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter einen 35 Jahre alten

Autofahrer im Bereich Kalterer Straße/Im Schlüssel. Rasch bemerkten die

Polizisten, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahm. Ein Drogentest reagierte anschließend positiv auf den vorherigen

Konsum von Cannabis.

Gegen 17.20 Uhr stoppten die Fahnder zudem am Europakreisel einen 27 Jahre alten

Wagenlenker. Auch bei ihm zeigten sich Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum.

Der 27-Jährige räumte den vorherigen Konsum von Cannabis ein. Beide Autofahrer

wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen

lassen. Sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Darmstadt

Südhessen: Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen“/Online-Infoabend für Fachkräfte von Kindertagesstätten

Südhessen (ots) – Im Rahmen der Kampagne „Brich dein Schweigen – hinter jedem

Missbrauch steckt ein Gesicht“, wurden unter Federführung des Polizeipräsidium

Südhessen bereits seit dem Frühjahr 2022 verschiedene Aktionen und Maßnahmen für

unterschiedliche Zielgruppen durchgeführt. Nun fand am Dienstag (18.10.) ein

Infoabend für Fachkräfte von evangelischen Kitas der Bergstraße und weiteren

südhessischen Kindertagesstätten statt. Dabei informierten Fachkräfte von

Kinderschutzbund, Wildwasser e.V., Darmstädter Hilfe und Polizei rund um das

Thema „sexualisierte Gewalt“ und standen für Fragen zur Verfügung. Das Angebot

war kostenfrei und fand online statt. Der Schirmherr der Kampagne, die gemeinsam

mit dem Verein Bürger und Polizei und Rotary Clubs der Region initiiert wurde,

Polizeivizepräsident Rudi Heimann, eröffnete die Veranstaltung mit einem Vorwort

und dankte allen Beteiligten für das große Engagement. „Es freut mich, wenn

interessierte pädagogische Fachkräfte in der Lage sind, Eltern fachlich

aufklären, diese zur Wachsamkeit zu ermahnen und sie auch anzuhalten für die

Sorgen und Nöte ihrer Kinder stets ein offenes Ohr zu haben.“, so Heimann zu

Beginn.

Die Organisatoren Florian Sauerwein und Johannes Hofmann (Polizeipräsidium

Südhessen), Katrin Helwig und Edith Zapf (Evangelisches Dekanat Bergstraße),

konnten anschließend mehr als 60 Kitas aus Südhessen begrüßen. Die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten Antworten auf die wichtigsten Fragen,

zu Ablaufprozessen bei Gefahrensituationen und zur Entwicklung eines

KITA-Schutzkonzeptes. Hierbei gibt es nicht nur an der Bergstraße zahlreiche

Anlaufstellen, die für die Abschätzung des Gefährdungsrisikos und zur

Unterstützung bei Schutzkonzepten beratend zur Seite stehen.

Das Polizeipräsidium Südhessen und das evangelische Dekanat Bergstraße leisten

hiermit, gemeinsam mit den Hilfestellen, einen wichtigen Beitrag, um den Kitas

die Entwicklung eines Schutzkonzeptes nahezulegen. Insbesondere gingen die

Referentinnen Karin Bernet von der Darmstädter Hilfe und Angela Bucher vom

Kinderschutzbund, unter der Moderation von Waltraud Heims (Wildwasser

Darmstadt), auf die Formen von sexualisierter Gewalt sowie die Fragen „Wer sind

die Betroffenen?“ sowie „Wer sind die Täter und wie gehen sie vor?“ ein. Aber

auch die Auswirkungen von sexualisierter Gewalt sowie die Fragestellungen „Was

kann ich tun, wenn sich mir ein Kind anvertraut?“ und „An wen kann ich mich

wenden, wenn ich unsicher bin oder sexualisierte Gewalt vermute?“, wurden

thematisiert.

Neben der Informationsvermittlung bestand die Möglichkeit, eine Stunde lang

konkrete Fragen an den dezentralen Jugendkoordinator der Polizeidirektion

Bergstraße, Johannes Hofmann, sowie an die Hilfestellen zu richten.

Kein Kind kann sich alleine vor sexuellem Missbrauch schützen. Der Schutz von

Kindern in Kindertageseinrichtungen ist daher eine zentrale Aufgabe, die unter

anderem im Bundeskinderschutzgesetz gesetzlich verankert ist. Kinder sind auf

aufmerksame Betreuerinnen und Betreuer angewiesen, die eingreifen und sich für

ihren Schutz verantwortlich fühlen. Informierte Fachkräfte, die wissen, dass die

Täter oftmals aus dem sozialen Umfeld der Kinder kommen und die Strategien

kennen, bieten einen bestmöglichen Schutz für Kinder. Gerade bei einem

unbestimmten Verdacht oder gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des

Wohls eines Kindes ist es entscheidend einen erfolgreichen Beratungs- und

Hilfeprozess einzuleiten. Die virtuelle Veranstaltung wurde durch die

Teilnehmenden hoch gelobt und eine Fortsetzung sowie inhaltliche Ausweitung

erbeten.

Weitere Informationen zum Thema sind hier zu finden:

Schutzkonzepte für KITAS:

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/kita

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/kita Nähere Informationen zur Kampagne: Polizei Hessen – Kampagne –

Brich Dein Schweigen

Brich Dein Schweigen Informationen für Kindertagesstätten zum Umgang mit den Paragraphen 8a und 72a

SGB VIII: https://kita.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/content/kita/3_5Recht/Ki

nderschutz/Praxishilfe_Kinderschutz.pdf

SGB VIII: https://kita.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/content/kita/3_5Recht/Ki nderschutz/Praxishilfe_Kinderschutz.pdf Medienbroschüre Südhessen: https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.

de/medienbrosch%C3%BCre_s%C3%BCdhessen

Darmstadt-Dieburg

Riedstadt-Erfelden: Einbruch in Kindertagesstätte/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Eine Kindertagesstätte in der Kühkopfstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (20.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Was genau den ungebetenen Besuchern auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend in die Hände fiel, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Pfungstadt / Griesheim: Giftköder ausgelegt? / Polizei sucht Zeugen und bittet Hundehalter um Vorsicht

Pfungstadt/Griesheim (ots) – Am Donnerstagvormittag (20.10.) wurden der

Polizeistation Pfungstadt vermeintlich ausgelegte Giftköder im Waldbereich

zwischen der Landstraße 3303 und dem Baumschulenweg gemeldet. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und bittet Hundehalter um erhöhte

Vorsicht.

Gegen 10.30 Uhr hatte der Hund einer Spaziergängerin den verdächtigen Köder

gefressen. Vorsorglich begab sie sich mit ihrem Tier zum Tierarzt. Ob der

verdächtige Gegenstand dort absichtlich zurückgelassen wurde, ist derzeit noch

unklar.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation in

Pfungstadt oder mit den Beamtinnen und /Beamten in Griesheim in Verbindung zu

setzen (Rufnummer 06157/95090 oder 06155/83850).

Gross-Gerau

Odenwaldkreis