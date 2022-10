Speyer (ots) – Am Mittwochnachmittag 19.10.2022 berichteten Passanten der Polizei, dass in der Lindenstraße ein 49-Jähriger von einem anderen Mann mit einer Axt verfolgt wurde. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 44-jähriger Mann in der Paul-Egell-Straße mit einem Beil in der Hand angetroffen. Auf ihn passte die Täterbeschreibung.

Die Beamten forderten ihn deutlich auf, das Beil fallen zu lassen. Hierauf und auf jede weitere Ansprache reagierte der 44-jährige Mann in keiner Weise. Der Mann behielt das Beil in seiner Hand, woraufhin die Beamten ihre Dienstwaffen auf den Tatverdächtigen richteten. Eine Beamtin setzte derweil ein Distanzelektroimpulsgerät gegen den Tatverdächtigen ein. Dadurch konnten die Beamten das Beil sicherstellen, den 44-Jährigen festnehmen in diesem konkreten Fall einen Schusswaffengebrauch vermeiden.

Der stark alkoholisierte 44-Jährige blieb nahezu unverletzt und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Er verweigerte einen Atemalkoholtest, wie auch sein 49-jähriger Kontrahent.

Die Polizisten trafen den 49-Jährigen zuvor in der Lindenstraße an. Er äußerte sich nicht und wurde angesichts starker Alkoholisierung durch den Rettungsdienst in Augenschein genommen.