Münster-Sarmsheim (ots) – Am frühen Mittwoch 15.06.2022 gegen 01:30 Uhr, wurde unterhalb einer Autobahnbrücke der BAB 61 nahe der Bundesstraße B 48 bei Münster-Sarmsheim ein verbrannter weiblicher Leichnam aufgefunden. Letztlich konnte die Verstorbene durch einen Spurenabgleich identifiziert werden.

Es handelt sich um eine 35-jährige niederländische-tunesische Staatsangehörige aus Reuver/Niederlande, welche zuvor bei der niederländischen Polizei als vermisst gemeldet wurde.

Das Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Mainzer Kriminalpolizei hatte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz mit einer eigens gegründeten Sonderkommission die Ermittlungen aufgenommen. Neben einer internationalen Öffentlichkeitsfahndung wurden intensive Ermittlungen im In- und Ausland, sowie umfangreiche forensisch technische Untersuchungen durchgeführt.

In Folge der engen Zusammenarbeit zwischen den deutschen und niederländischen Behörden, wurde am Mittwochmorgen in den Niederlanden, der Partner der Verstorbenen durch niederländische Polizeikräfte festgenommen. Die Rolle des Festgenommenen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Meldung vom 04.07.2022