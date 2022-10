Karlsruhe – Radfahrer nach Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am

Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Mühlburg und fuhr

ohne anzuhalten weiter.

Nach derzeitigen Ermittlungen überquerte der 22-jährige Fahrradfahrer gegen

08.40 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Lameystraße. Hierbei wurde er offenbar

von einem Autofahrer übersehen und touchiert, sodass der Radfahrer stürzte. Im

Anschluss fuhr der Pkw-Lenker wohl ohne anzuhalten weiter. Auch der

Fahrradfahrer setzte seine Fahrt zunächst fort. Sein Gesundheitszustand

verschlechterte sich jedoch nach kurzer Zeit so sehr, dass er Rettungskräfte und

die Polizei alarmierte. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus

gebracht. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs, hat die Verkehrspolizei

Karlsruhe die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei

der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0721/94484-0 zu melden.

Karlsruhe – Straßenbahn touchiert Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls

zwischen einer Straßenbahn und einem Jugendlichen am Dienstagnachmittag an der

Haltestelle Europaplatz.

Offensichtlich wollte ein 17-Jähriger gegen 16.10 Uhr die Gleise in der

Karlstraße überqueren und übersah dann offenbar eine in die Haltestelle

einfahrende Bahn. Zu seinem Glück fuhr diese sehr langsam und touchierte den

Jugendlichen lediglich. Dadurch stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Der

Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es bis etwa 16.40 Uhr zu Einschränkungen des

Straßenbahnverkehrs.

Ettlingen – Autopanne mit Alkohol

Karlsruhe (ots) – Ein 42-jähriger alkoholisierter Autofahrer wurde am frühen

Mittwochmorgen von der Polizei auf dem Standstreifen der Landstraße 605

überführt.

Der Fahrer hatte offensichtlich kurz vor der Autobahnanschlussstelle

Karlsruhe-Süd eine Fahrzeugpanne. Die Polizeibeamten des Polizeireviers

Ettlingen sicherten mittels ihres Streifenwagens die Gefahrenstelle ab. Hierbei

stellten die Beamten Alkoholgeruch beim mutmaßlichen Fahrer fest. Ein

Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht mit einem Wert von über 1,5 Promille. Der

42-jährige Beschuldigte musste die Polizisten für eine Blutentnahme auf das

Polizeirevier begleiten. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr. Er muss zudem mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Philippsburg: Gemeinsame Verkehrskontrolle der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer Sicherheitskooperation der Polizei der Länder

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz konnte am Montagabend an der Bundesstraße

35 Höhe Rheinbrücke, im Revierbereich Philippsburg, eine gemeinsame

Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Hierbei lag das Hauptaugenmerk der

Verkehrskontrolle auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, als auch auf der

Bekämpfung der Eigentumskriminalität.

Die an der Kontrollstelle beteiligten 37 Beamten und Beamtinnen haben mehr als

150 Fahrzeuge und 100 Personen kontrolliert. Dabei konnten über 30 Verstöße

festgestellt werden. Unter anderem wegen Trunkenheitsfahrt und Fahren unter

Drogeneinfluss. Den Fahrern drohen Strafanzeigen und Anzeigen wegen einer

Ordnungswidrigkeit. An dieser Stelle möchte die Polizei beider Länder alle

Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen darauf aufmerksam machen, nicht

berauscht am Straßenverkehr teilzunehmen.

Unterstützt werden konnten die Beamten und Beamtinnen durch das technische

Hilfswerk Waghäusel sowie die Straßenmeisterei Bruchsal.