Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Optikerfachgeschäft; Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 1:00 Uhr verständigte

ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, nachdem mehrere Personen mit einem Stein

die Schaufensterscheibe eines in der Seckenheimer Hauptstraße befindlichen

Optikers einwarfen und sich so gewaltsam Zutritt zur Verkaufsfläche des

Ladengeschäfts verschafften. Hierbei entwendeten die Täter Bargeld und

Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Im Zuge der sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte in Tatortnähe drei Tatverdächtige

im Alter zwischen 16 und 17 Jahren vorläufig festnehmen. Das Haus des

Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

BAB 5, Mannheim: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs

BAB 5, Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr fuhr ein

19-Jähriger mit einem Ford auf der Autobahn BAB 5 in Fahrtrichtung Mannheim. Da

dieser eine unsichere Fahrweise aufzeigte, wurde er vom Verkehrsdienst Mannheim

einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus,

dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand und keine gültige

Fahrerlaubnis besitzt. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er

wurde zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen.