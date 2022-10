Sinsheim: Unfallflucht auf Parkplatz des Berufsschulzentrums; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim

Ein- oder Ausparken einen Audi A1, der an Dienstag, zwischen 07.30-13.50 Uhr,

auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Alten Daisbacher Straße

abgestellt war.

Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehr als

3.000.- Euro zu kümmern.

Aufgrund des Schadensbildes am beschädigten Audi, dürfte auch das Fahrzeug des

Verursachers deutlich sichtbar demoliert sein.

Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Verursacher selbst oder dessen Fahrzeug,

nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 entgegen.

Sinsheim: Jubiläumskonzert der Musikschule Sinsheim und des Landespolzeiorchesters Baden-Württemberg am 23.10.2022

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – 30 Jahre Städtische Musikschule Sinsheim:

Aus diesem besonderen Anlass spielen ein Orchester und Ensembles der Musikschule

Sinsheim und das Landespolizeiorchester BW unter der Leitung von Prof. Stefan R.

Halder zusammen ein Festkonzert am 23.10.2022 um 17.00 Uhr in der

Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim.

Konzertteil:

Sinfonieorchester der Musikschule Sinsheim unter der Leitung von Detlef Krispien

Pause

Konzertteil:

Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Prof. Stefan R.

Halder

Johannes Brahms / Arr. Mark H. Hindsley

AKADEMISCHE FESTOUVERTÜRE

Joaquín Turina / Arr. Douglas McLain

SINFONIA SEVILLANA 1. Panorama 2. Por el río Guadalquivir 3. Fiesta en San Juan

de Aznalfarache

Tobias Becker

JAZZ SUITE „12-9-6“ Ballade, Latin

Änderungen vorbehalten

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

BAB 6 / St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

BAB 6 / St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 17:40 Uhr

ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe des

Autobahndreiecks Hockenheim, ein Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen. Eine 31 –

jährige VW-Fahrerin fuhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen und musste

verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei kam es zum Auffahrunfall mit den

hinterherfahrenden Fahrzeugen. Durch den Aufprall lösten die Airbags in einem

unfallbeteiligten Mercedes aus. Die 34-jährige Fahrerin sowie ihre 38 Jahre alte

Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von insgesamt 26.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme war der linke und mittlere Fahrstreifen zwischen

17:45 Uhr und 18:50 Uhr gesperrt.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddiebstahl aus Garage – Zeugen gesucht!

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und

Dienstag, 03:30 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine

Garage in der Eisenacher Straße ein und entwendeten ein schwarzes E-Bike der

Marke „Bulls“. Der Diebstahlsschaden beträgt rund 4000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der

Telefonnummer 06202/2880 zu melden.

Ketsch: Räderdieb auf frischer Tat ertappt – Zeugen gesucht!

Ketsch (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 05.15 Uhr kam es in der Hildastraße zu

einem beinahe geglückten Diebstahl von Kompletträdern eines dort geparkten

Mercedes-Benz. Dieser wurde mit Backsteinen aufgebockt, drei der Räder

abmontiert und vor einem Haus zum Abtransport deponiert. Die Halterin des

Fahrzeuges, die dies beobachtete, konnte der alarmierten Polizei eine

Beschreibung des Täters abgeben. Durch eine Sofortfahndung konnte im Umkreis ein

Fahrer eines PKW festgestellt werden, auf den die Beschreibung zutraf. Im

Fahrzeug konnte jedoch kein Diebesgut und lediglich diverses Werkzeug

festgestellt werden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten

sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden unter: 06202-2880.

Schriesheim; Rhein-Neckar-Kreis: Vandalen unterwegs; Zeugen gesucht

Schriesheim; Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von vergangenem Freitag auf

Samstag waren bislang unbekannte Täter unterwegs und beschädigten im Bereich der

Straße „Oberstadt“, der Hofstraße und entlang des Steges zur Leutershäusener

Straße einen Briefkasten, Blumenkästen, Mülltonnen und Informationstafeln.

Auch die Beschädigungen in der Schulgasse an einem Pkw werden den Vandalen

zugeordnet.

Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen

sowie auch weitere Geschädigte, sich mit dem Polizeiposten unter der

Telefonnummer 06203 61301 in Verbindung zu setzen.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl vom mehreren Gartenscheren in Gartencenter

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstag, zwischen 11 und

15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einem Baumarkt und Gartencenter in

der Straße „Passein“ eine Vitrine auf und entwendete mehrere hochwertige

Gartenscheren im Wert von mehreren hundert Euro.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: 21-jähriger Fahrraddieb festgenommen

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einer Polizeistreife des Polizeireviers

Weinheim fiel heute Nacht, gegen 1 Uhr ein 21-jähriger Radfahrer auf der

Landstraße, Bereich Ortsmitte auf.

Der junge Mann war mit einem Mountainbike unterwegs und räumte schon gleich bei

der Polizeikontrolle ein, dass er das Zweirad angeblich in Schriesheim irgendwo

einfach mitgenommen habe, um „schnell nach Hause“ zu kommen. Vermutlich

verwechselte er das Rad, mit einem „Mietfahrrad“, wäre der erste Gedanke

gewesen.

Bei intensiverer Überprüfung stellten aber die Polizeibeamten sehr schnell fest,

dass das Mountainbike bereits im März 2022 in Heidelberg gestohlen wurde.

Das sichergestellte Rad erhält nun vorübergehend einen sicheren Abstellplatz in

der Polizeigarage und wartet dort auf den Eigentümer, der verständigt wird.

Gegen den 21-jährigen Mann ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Einbruch in Ketsch – Tatzusammenhang wahrscheinlich – Polizei sucht Zeugen!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 12 Uhr,

und Dienstag, 20 Uhr, in der Gutenbergstraße. Eine bislang unbekannte

Täterschaft drang gewaltsam in eine Doppelhaushälfte ein, durchwühlte die

Räumlichkeiten und entwendete Schmuck aus einer Schatulle. Ob weitere

Gegenstände gestohlen wurden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe des Sach-

und des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Vermutlich besteht ein Tatzusammenhang zu zwei weiteren Einbrüchen, welche am

selben Wochenende in Ketsch begangen wurden. Die dazugehörigen

Pressemitteilungen finden sie unter folgenden Links:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5347503 und

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5346702

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.