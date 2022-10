Heidelberg-Bergheim: Bande macht Beute durch Trickdiebstahl

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz

eines Fitnessstudios in der Poststraße zu einem Trickdiebstahl durch zwei Täter.

Ein 39-Jähriger parkte seinen Volvo und wurde von einer ihm unbekannten Frau in

ein Gespräch verwickelt. Der PKW war zu diesem Zeitpunkt unverschlossen und

seine Wertsachen befanden sich darin. Er bemerkte zwar, wie eine der

Fahrzeugtüren geöffnet wurde, wurde jedoch sofort von der Frau wieder in das

Gespräch verwickelt und abgelenkt. Kurze Zeit später bemerkte er den Diebstahl

einer Bauchtasche von der Rückbank des Fahrzeuginneren. Die Frau konnte noch vor

Eintreffen der Polizei flüchten. Auch eine sofortige Fahndung nach dieser

brachte keinen Erfolg.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

Braune, lockige, schulterlange Haare; offen getragen

Braune Augen

Hellbraune Wolljacke

Braune Hose

Bunte Schuhe

Teile des Stehlguts konnten im Bereich der Poststraße, gegenüber des Tatorts,

wieder aufgefunden werden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen, die die Täterin gesehen haben oder Hinweise zu dieser und dem derzeit

noch unbekannten zweiten Täter geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden unter: 06221-18570.