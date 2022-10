Flonheim – Unfall mit Alkohol im Blut

Alzey (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Flonheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Kurz nach Mitternacht befuhr ein 27-jähriger Flonheimer mit seinem PKW die Wilhelm-Leuschner-Straße. In einer Linkskurve kam der 27-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnanhänger und einer Mauer. Daraufhin wurde das Fahrzeug gegen eine Hauswand geschleudert und kam dort endgültig zum Stehen. Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der verletzte 27-Jährige wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht, eine Blutprobe wurde entnommen. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Führerschein wurde sichergestellt. Nun kommt auf den 27-Jährigen ein Strafverfahren zu.

Kompostbrand

Worms (ots) – Zu einem Kompostbrand kam es am gestrigen Abend in einer

Kompostanlage im Bereich Entenpfuhl. Gegen 22:00 Uhr bemerkten Passanten die

Rauchentwicklung und verständigten Feuerwehr und Polizei. Der in Brand geratene

Grünschnitt konnte durch die Wormser Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Die

Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Diebstähle von Katalysatoren

Worms (ots) – In der Zeit vom 17.10.2022, 20:30 Uhr bis 18.10.2022, 08:00 Uhr

wurden an zwei auf einem Parkplatz an der Rheinstraße geparkten Fahrzeugen die

Katalysatoren herausgeschnitten und entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.