Germersheim – Widerstand

Am Dienstagvormittag, den 18.10.22 gegen 10:40 Uhr wurde die Polizei Germersheim aufgrund einer lautstark grölenden männlichen Person im Bereich des Parkplatzes des Fachmarktzentrums Germersheim verständigt. Der 25-jährige Mann aus dem Landkreis Germersheim beruhigte sich in Anwesenheit der eingesetzten Beamten. Dem anschließend ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann umgehend nach. Etwa zwei Stunden später löste der Mann einen erneuten Polizeieinsatz am Fachmarktzentrum Germersheim aus. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der Mann jedoch diesmal aggressiv und warf eine Bierdose zu Boden. Bei der anschließenden Fesselung der Hände sperrte sich der Mann und leistete Widerstand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Widerstands eingeleitet.