Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 03.10.22 gesteuert, kam es in der Nacht vom 02.10.22 – 03.10.22 zu einer Serie von Sachbeschädigungen/PKW-Aufbrüchen, von insgesamt acht Fahrzeugen, in Landau im Bereich Horststraße/Maximilianstraße. Hinzu kommt der Aufbruch eines Mofa Rollers (Top Case/Helmfach) und eine Sachbeschädigung an einem Discounter, die aufgeklärt werden konnten. Ebenfalls in dem Zusammenhang wurden die Diebstähle von 12 Mercedessternen im Stadtteil Queichheim durch die Täter eingeräumt. Bei den Tätern handelt es sich um drei Jugendliche. Zu den Diebstählen der Mercedessterne sind bislang keine Geschädigten bekannt.

Geschädigte möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Kreis südliche Weinstraße (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich südliche Weinstraße vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche Im Bereich Schockanruf handeln könnte.

oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine

Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.

Brennende Heuballen

In den frühen Morgenstunden des 19.10.2022, gegen 00:30 Uhr wurden im Bereich der Drachenfelsstraße in Landau zwei brennende Heuballen gemeldet. Entsprechender Sachverhalt konnte auf einem angrenzenden Feldstück, westlich des Friedhofs festgestellt werden. Die zu diesem Zeitpunkt glimmenden Heuballen wurden durch die anwesende Feuerwehr gelöscht. Hinsichtlich der Brandursache werden Ermittlungen angestellt. Zur genauen Klärung des Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Landau Hinweise unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrzeug im ruhenden Verkehr beschädigt

Im Zeitraum vom 14.10.2022, 18:00 Uhr bis zum 17.10.2022, 16:00 Uhr hatte die Geschädigte ihr Fahrzeug, einen PKW der Marke Opel in der Farbe schwarz in der Augustinergasse in Landau im ruhenden Verkehr abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie diverse Beschädigungen an diesem feststellen. Neben einer Eindellung in der Motorhaube und Kratzern an der Windschutzscheibe, wies ihr Fahrzeug im Heckbereich einen frischen Unfallschaden auf. Ein Verursacher der Sachbeschädigung und des Verkehrsunfalls konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Es wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.