Harthausen – Sinnlose Zerstörung auf Friedhof

Harthausen (ots)

Am Dienstag gegen 7:50 Uhr stellten Zeugen Beschädigungen an und im Friedhofsgebäude im Falltorweg in Harthausen fest. Unbekannte Täter hatten ein Fensterglas durch Steinwurf beschädigt und an mehreren Außentüren gehebelt. Eine Tür hielt den Hebelversuchen nicht stand, sodass die Täter ins Innere gelangten, wo sie weitere Türen aufhebelten. Offenbar zogen die Täter ohne Beute davon. Der Sachschaden liegt allerdings bei ca. 12.000 Euro. Wer hat in den letzten Tagen und insbesondere von Montag, 17.10., auf Dienstag, 18.10.2022, verdächtige Personen im Bereich des Friedhofs Harthausen beobachtet?

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Ladendiebin flüchtet

Neuhofen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin wurde am gestrigen Dienstagmittag in einem Supermarkt in der Otto-Dill-Straße dabei beobachtet, wie sie diverse Waren aus der Auslage in ihrer Jackentasche verstaute. Nachdem die Frau vom Personal des Supermarktes angesprochen wurde, verließ sie fluchtartig den Markt, ohne einen Teil der Ware bezahlt zu haben. Hierbei wurde eine Mitarbeiterin des Marktes von der Frau auf die Seite geschoben. Die Täterin, die circa 50 Jahre gewesen sein soll, machte einen ungepflegten Eindruck, trug eine grüne Jacke, Winterstiefel sowie Handschuhe mit fehlenden Fingerspitzen und führte mehrere Tüten und einen Rucksack mit. Die entwendete Ware hatte einen geringen einstelligen Wert. Zeugen, die Hinweise zu der Täterin geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.