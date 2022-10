Heidelberg: Eröffnung des neuen kommunalen Kinos in der Südstadt am 28.10.22

Heidelberg. Das kommunale Kino Karlstorkino öffnet am 28.10.22 seinen neuen Saal am Marlene-Dietrich-Platz 3. Beginn der Eröffnung ist um 18.00 Uhr mit Festreden und Sektempfang. Im Anschluss wird um 21.00 Uhr mit dem Godard-Klassiker AUßER ATEM die Kinoprojektion eingeweiht. In der Eröffnungswoche vom 28.10. bis zum 4.11. wird ein vielfältiges Programm angeboten für große und kleine FilmliebhaberInnen.

Am 29.10. kann bei dem interaktiven Vortrag DER GLÄSERNE UNTERTITLER dem Übersetzer Florian Wolf live beim Untertiteln eines Films über die Schulter geschaut werden. Beim anschließenden Kurzfilmprogramm sind Festivalbeiträge zu sehen, die zusammen mit Heidelberger Studierenden untertitelt wurden.

Am 30.10. heißt es dann TAG DER OFFENEN TÜR im neuen Kino in der Südstadt. Ab 12.00 Uhr werden Foyer und Kinosaal geöffnet sein. Ab 13.00 Uhr gibt es ein Kinderprogramm mit dem wundervollen Animationsfilm KOMMISSAR GORDON & BUFFY und einem Kinder-Filmworkshop. Moderiert wird das Kinderprogramm von Lisa Niederauer, Kuratorin bei der Kinderfilm-Sektion des Internationalen Filmfestivals Mannheim – Heidelberg.

Um 15.00 Uhr und um 16.00 Uhr werden Führungen durch das neue Kino angeboten mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen.

Um 17.00 Uhr findet ein Gespräch über Filmmusik statt zusammen mit der Komponistin Tania Giannouli und Sascha Keilholz, künstlerischer Leiter des Internationalen Filmfestivals Mannheim – Heidelberg. Dazu gibt es eine Auswahl von Filmen zu sehen, für die die Künstlerin Musik komponierte. In Kooperation mit Enjoy Jazz. Um 18.30 Uhr wird es dann historisch mit dem Vortrag LICHT AUS! FILM AB! DIE FILMPROJEKTION IM LAUFE DER ZEIT, gehalten von PD Dr. Wilfried E. Keil, Kunsthistoriker, Film- und Fernsehwirt und Privatdozent am Institut für Kunstgeschichte der Universität Heidelberg. Um 20.00 Uhr wird es dann höchst amüsant mit der Dreieckskomödie A FOREIGN AFFAIR von Billy Wilder aus dem Jahr 1948.

Am 31.10. freuen wir uns sehr zusammen mit dem Käte Hamburger Kolleg für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien das BUNKER-SPECIAL veranstalten zu können. Zum ersten Mal in Heidelberg wird der Dokumentarfilm BUNKER von Jenny Perlin zu sehen sein. Die Regisseurin und Multimedia-Künstlerin, deren Arbeiten in die Sammlung des Museum of Modern Art aufgenommen wurden, wird zu Gast sein und über ihre Erfahrungen mit Menschen in den USA berichten, die beschlossen haben in Bunkern zu leben. Im Anschluss wird dann das vielfach gelobte Spielfilmdebüt DER BUNKER des Heidelberger Regisseurs Nikias Chryssos gezeigt, der ebenfalls anwesend sein wird.

‚Filme nicht nur sehen, sondern auch darüber lesen‘, so lautet das Motto am 1.11. An diesem Tag stellen wir den Mühlbeyer Filmbuchverlag vor. Es lesen aus ihren Büchern die Heidelberger Dokumentarfilmerin Elke Werry und Harald Mühlbeyer. Dazu gibt es die 15-minütige Reportage STEINE, STÄDTE, STUPAS: ORCHONTAL – MONGOLEI von Elke Werry zu sehen, deren Entstehungsprozess in ihrem Buch ‚16:9. Fürs Fernsehen in die Ferne‘ geschildert wird. Harald Mühlbeyer wird aus seinem Buch ‚Grindhouse Kino‘ lesen; hier verarbeitet der Autor seine Erfahrungen mit Genrefilmen in assoziativ-verspielten Essays.

Der zweite Teil des Abends wird den Mannheimer Filmverleih Drop-Out Cinema vorstellen. Der 2013 gegründete Filmverleih widmet sich genossenschaftlich dem unterschlagenen Kinofilm. Unter dem Label #CinemaObscure bringt der Verleih zudem außergewöhnliche Horror- und Genre-Produktionen in die Kinos. Unter dem Label #DokuKino widmet sich der Verleih Dokumentarfilmen zu politischen und gesellschaftlichen Themen.

Anschließend wird der Film REMAKE, REMIX, RIP-OFF – KOPIERKULTUR UND DAS TÜRKISCHE POP-KINO gezeigt. Cem Kaya, der mit Yeşilçam Filmen aus den türkischen Videotheken in Deutschland aufwuchs, zeichnet in seinem Dokumentarfilm die Kopierpraxis der türkischen Filmemacher von den Anfängen des türkischen Kinos bis hin zu den heutigen Fernsehserien nach.

Am Mittwoch, dem 2.11. zeigen wir zum Todestag von Pier Paolo Pasolini seinen Film TEOREMA. Dazu gibt es eine Einführung von Dr. Cora Rok, Romanisches Seminar der Universität Heidelberg. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Montpellier-Haus.

Zuvor gibt es um 18.00 Uhr eine Filmvorführung von Olivier Assayas DIE WOLKEN VON SILS MARIA zusammen mit dem dfk – Deutsch-Französischer Kulturkreis e.V. Auch hier wird es eine Einführung geben von Prof. Dr. Daniel Winkler, Romanisches Seminar der Universität Heidelberg.

Das nächste Highlight der Eröffnungswoche bildet der Programmpunkt ‚Zwei Kinogeschichten: Lichtbild-Lesung und Filmpoems mit Telemach Wiesinger und Morticia Zschiesche‘ am Donnerstag, den 3.11. um 17.00 Uhr. Morticia Zschiesche liest aus ihrem Roman „Die kleinen Leute gehen ins Kino“ und Telemach Wiesinger erzählt dazu seine Bildergeschichten mit Photographien und zeigt seine Filmpoems. Hinter diesem Abend steht der Gedanke, Geschichten zu erzählen, wie sie einzig die Magie des dunklen Kinoorts in direktem Austausch mit den sich darin befindlichen Menschen schreiben kann.

Um 19.00 Uhr stellen wir dann das Kurzfilmfestival und Filmcoaching-Programm für Mädchen* und junge Frauen* vor und zeigen ein ausgewähltes Kurzfilmprogramm mit Beiträgen zum Thema GENDER.

Am letzten Tag der Eröffnungswoche, Freitag, 4.11., wird die Film- und Medienwissenschaftlerin Borjana Gaković einen Vortrag halten über Kommunales Kino als Kulturelle Praxis – ein neuer Kinostandort als Herausforderung in Zeiten globaler Krisen.

Anschließend zeigen wir den unverwechselbaren Komik-Klassiker DIE BERGKATZE von Ernst Lubitsch. Der Stummfilm aus dem Jahr 1921 wird dabei musikalisch live-begleitet von den beiden Profimusikern Julian Gramm (Gitarre) und Thomas Bugert (Kontrabass).

Wir laden herzlich ein, das neue kommunale Kino in der Südstadt kennenzulernen! Viele der Programmpunkte werden bei freiem Eintritt angeboten, für die weiteren Veranstaltungen gilt ein ermäßigter Sonderpreis. Das detaillierte Programm mit weiteren Informationen können Sie dem angehängten Programm-Flyer entnehmen, sowie auf unserer Homepage: https://karlstorkino.de



(Karlstorkino Heidelberg)