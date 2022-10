Karlsruhe: Illegale Straßensammlung

Karlsruhe. Durch in Briefkästen eingeworfene Flyer hat eine „ungarische Familie“ für Mittwoch, 19. Oktober in mehreren Stadtteilen, etwa in Stupferich, Palmbach und Grünwettersbach, zwischen 7 und 14 Uhr eine Straßensammlung von „nicht mehr gebrauchten“ Gegenständen angekündigt. Diese Sammlung ist illegal. Bei ihr handelt es sich um eine gewerbliche Sammlung von Abfällen, die zuvor nicht bei der Genehmigungsbehörde angezeigt wurde und mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Die Stadt Karlsruhe bittet darum, entsprechende Hinweise direkt dem zuständigen Polizeirevier oder dem Kommunalen Ordnungsdienst zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Stadt die Bürgerinnen und Bürger auch darauf hin, dass ohnehin grundsätzlich nur öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, Vertreiber oder Hersteller alte Elektrogeräte erfassen dürfen. Für Privatpersonen oder gewerbliche Sammler ist dies verboten.

(Quelle: Stadt Karlsruhe / Foto: pixabay.com)