Premiere der European Outdoor Film Tour 2022 ein voller Erfolg – die Tour ist gestartet

In der bis auf den letzten Platz besetzten Alten Kongresshalle in München konnten die Gäste am 13. Oktober einen fulminanten Abend genießen. Bei der Premiere der European Outdoor Film Tour 2022 wurde das diesjährige Filmprogram erstmals vor Publikum gezeigt. Zahlreiche ProtagonistInnen aus den acht Filmen des Programms waren „live on stage“ vor Ort und begeisterten die Menschen mit ihren Geschichten. Als Timothy Olson erzählte, wie er auf dem Pacific Crest Trail zwei Marathons täglich lief – und das 51 Tage am Stück – und Sonya Wilson ihre Lebensgeschichte teilte, bewegte das die Menschen. Tom Randall und Pete Whittaker boten auf wie vor der Leinwand beste Unterhaltung. Und die pure Lebensfreude von Gift Puteho animierte die ZuschauerInnen ebenso wie Nikolai Schirmers Geschichten aus dem hohen Norden zum Nachdenken über den Klimawandel anregten.

(Quelle/Foto: MOVING ADVENTURES MEDIEN)