Speyer – Amtsanmaßung im Straßenverkehr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1 Uhr befuhren vier Frauen im Alter zwischen 30 und 33 Jahren in einem PKW die Wormser Landstraße, als ein hinter ihnen fahrender PKW die Lichthupe und Fahrtrichtungsanzeiger betätigte. Die Frauen gingen von Anhaltesignalen aus und stoppten. Der PKW fuhr jedoch an ihnen vorbei und tauchte wenig später wieder hinter dem PKW der Damen auf. Im weiteren Fahrtverlauf hielt der Beifahrer in der Lina-Sommer-Straße ein Blaulicht aus dem PKW und es ertönten leise Geräusche eines Martinshorns. Die Damen hielten erneut. Der mit zwei Männern besetzte PKW hielt neben ihnen, ließ die Fensterscheibe herunter und der Beifahrer forderte die Damen zur Herausgabe ihrer Papiere auf, da es sich angeblich um eine Fahrzeugkontrolle handle. Die Zeuginnen verlangten im Gegenzug den Dienstausweis. Hierauf fuhren beide Tatverdächtige ohne auszusteigen davon. Die echte Polizei leitete unmittelbar Fahndungsmaßnahmen ein, die wenig später in der Spaldinger Straße zur Verkehrskontrolle des mutmaßlichen Tatfahrzeuges führten. Hierbei wurden ein 18-Jähriger Speyerer und ein 17-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis als Beschuldigte identifiziert. Ein Blaulicht fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs nicht mehr vor. Die jungen Männer erwarten Strafverfahren wegen Nötigung und Amtsanmaßung. Tatmotiv und Zielrichtung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Speyer – Diebstahl aus Fahrzeug

Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 8:30 Uhr parkte ein Handwerker seinen PKW in der Waldstraße, um dort Arbeiten durchzuführen. Währenddessen entwendeten unbekannte Täter eine Tasche aus dem unverschlossenen PKW. In dieser befanden sich Schlüssel, Ausweis- und weitere Dokumente im Gesamtwert von ca.100 Euro.

