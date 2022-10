Autolack zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Tiefe Kratzer im Lack seines Autos hat ein Mann am

Montagmorgen feststellen müssen, als er im Barbarossaring zu seinem Wagen ging.

Der Pkw parkte zwischen Donnerstagabend und Montag, 8 Uhr, in Höhe der

Hausnummer 1 am Straßenrand. Die Kratzspuren im Fahrzeuglack ziehen sich über

die Beifahrerseite hinweg, von der Hintertür bis zum Heck. Bei der Polizei

erstattete der 31-Jährige Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Beamten ermitteln

und fragen: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Vordermann bremst, Hintermann fährt auf

Kaiserslautern (ots) – Um einen Rettungswagen im Einsatz passieren zu lassen,

hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Donnersbergstraße gebremst. Die

Folge: Sein Hintermann krachte ihm aufs Heck.

Der Rettungswagen war gegen 16 Uhr mit eingeschalteten Sondersignalen

stadtauswärts unterwegs und querte die Mannheimer Straße. Der 57-jährige Fahrer

eines VW Jetta, der gerade durch die Donnersbergstraße in Richtung Mannheimer

Straße fuhr, bremste ab und ließ den „Sanka“ vorbei. Der 20-jährige Fahrer des

nachfolgenden Ford Fiesta erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW

Jetta auf.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort klagte der 20-Jährige über Schmerzen im Bereich

der Halswirbelsäule. Der 57-jährige VW-Fahrer machte zunächst keine Verletzungen

geltend. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden; der Gesamtschaden wird auf

mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Radfahrer löst Unfall aus und flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer hat am Dienstagnachmittag durch sein

Verhalten einen Unfall am Pfaffplatz ausgelöst. Der Unbekannte flüchtete

anschließend. Nach ihm wird gesucht.

Die „Leidtragenden“ waren zwei Autofahrer, die gegen 17.20 Uhr von der

Hellmut-Hartert-Straße kommend in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße fuhren. Als

die Ampel an der dortigen Kreuzung auf „Rot“ umsprang, bremste der 44-jährige

Fahrer des vorderen Renault Trafic ab.

In diesem Moment wollte sich der Fahrradfahrer, der bis dahin auf dem Gehweg

gefahren war, zwischen dem Renault und dem nachfolgenden Opel Astra durchmogeln

und fuhr unvermittelt auf die Straße. Der 35-jährige Opel-Fahrer wich deshalb

nach links aus. Einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer konnte er dadurch zwar

verhindern, allerdings touchierte er das Heck des Renault. Beide Fahrzeuge

wurden beschädigt.

Der Unbekannte mit dem Fahrrad setzte unterdessen seine Fahrt einfach fort und

verschwand. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Hinweise bitte an die

Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 369-2250. |cri

Tasche gestohlen – Bankkarte benutzt

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Den Diebstahl ihrer Handtasche hat

eine junge Frau aus dem Landkreis am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Doch

nicht nur das: Die Täter nutzten die erbeutete Bankkarte, um Zigaretten zu

kaufen.

Zu dem Diebstahl kam es bereits am vergangenen Wochenende während der Kerwe. Die

27-Jährige hatte am Samstagabend (15.10.) eine Veranstaltung im Sportheim

besucht. Zwischen 20 und 20.30 Uhr verschwand ihre Handtasche samt Inhalt.

Am nächsten Morgen brachten Unbekannte die Tasche zurück. Allerdings fehlten das

Smartphone und Bargeld. Erst später stellte die Betroffene fest, dass ihre

Bankkarte in der Zwischenzeit mehrfach zum Bezahlen an Zigarettenautomaten

eingesetzt wurde. Insgesamt kauften die Diebe Zigaretten im Wert von mehr als

100 Euro.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter

Telefon 0631 369-2250 entgegen. |cri

Autos nicht offen lassen!

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dass man sein Auto niemals

unverschlossen abstellen sollte, hat ein Mann aus Mackenbach jetzt auf die

unangenehme Art gelernt. Er hatte seinen Nissan Qashqai über Nacht in der

Paul-München-Straße in Höhe des Hauses Nummer 25 abgestellt – aber nicht

abgeschlossen. Am Dienstagmorgen fiel ihm dann auf, dass jemand in den Wagen

eingedrungen ist und aus der Mittelkonsole die Geldbörse gestohlen hat. Darin

befanden sich unter anderem eine EC-Karte, der Führerschein sowie der

Personalausweis des Mannes.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen zwischen

Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen

sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Rucksack im Zug vergessen – Dieb nimmt ihn mit

Kaiserslautern (ots) – In einer Regionalbahn ist am Dienstag ein Rucksack mit

wertvollem Inhalt gestohlen worden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und fragt:

Wer ist mit der RB70 aus Richtung Homburg kommend kurz vor 14 Uhr in

Kaiserslautern angekommen und hat den Täter möglicherweise beobachtet?

Der Unbekannte muss sich den schwarzen, wasserfesten Rucksack mit Rollverschluss

unter den Nagel gerissen haben, als sich der Zug leerte.

Wie der rechtmäßige Eigentümer der Polizei meldete, war er bereits aus der Bahn

ausgestiegen und befand sich schon in der Unterführung, als ihm auffiel, dass er

seinen Rucksack im Zug vergessen hatte. Als er zum Bahnsteig zurücklief, war der

Zug bereits in seine Parkposition gefahren. Der 26-Jährige konnte aber den

Zugführer ausfindig machen und mit ihm gemeinsam das Abteil absuchen, in dem er

zuvor gesessen hatte. Aber: Der Rucksack war nicht mehr da. Abgegeben wurde er

nicht.

In der Tasche befand sich neben Schreibutensilien und einem Fachbuch auch ein

Laptop im Wert von etwa 1.800 Euro.

Hinweise auf den Dieb bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631

369-2250. |cri

Motorradfahrer gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der am

Montagmorgen im Bereich Opelkreisel durch sein Verhalten einen Unfall ausgelöst

hat. Der Unbekannte trug schwarz-weiße Motorradkleidung und war mit einer

sportlichen Maschine mit orangefarbener Lackierung unterwegs.

Gemeldet wurde die Unfallflucht von einem 21-jährigen Mann. Er fuhr nach eigenen

Angaben gegen 8.40 Uhr mit seinem Pkw auf der B270 in Richtung KL-Siegelbach und

wollte zum Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel abbiegen. In diesem Moment habe

sich der Motorradfahrer von hinten genähert und sei im Kurvenbereich sehr dicht

aufgefahren.

Aus Furcht vor einem Zusammenstoß lenkte der Autofahrer seinen Wagen nach rechts

dabei streifte er jedoch einen Leitpfosten auf der rechten Fahrbahnseite. Beim

Versuch gegenzusteuern, kam der Pkw nach links von der Straße ab und landete im

Grünstreifen.

Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort. Nach ihm

wird gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer

0631 369-2250.

Der 21-jährige Autofahrer kam zum Glück unverletzt davon. Es blieb bei einem

Sachschaden am Pkw. |cri

Frau fällt auf falschen Vermieter herein

Kaiserslautern (ots) – Bei der Suche nach einer Wohnung ist eine 23-Jährige an

Betrüger geraten. Im Internet stieß die Frau auf ein vermeintlich gutes Angebot.

Die Mietwohnung war in einem Immobilienportal inseriert. Die 23-Jährige nahm mit

dem Anbieter Kontakt auf und man wurde sich schnell einig. Der angebliche

Vermieter verlangte vorab eine Kaution und eine Vorauszahlung der Miete. Ohne

die Wohnung besichtigt und den Eigentümer kennengelernt zu haben, ging die Frau

auf den Deal ein. Nachdem man sich gegenseitig Passkopien zugesandt hatte,

überwies die 23-Jährige mehr als 1.500 Euro an den Unbekannten. Danach war der

Mann nicht mehr erreichbar und die Annonce im Immobilienportal gelöscht. Die

junge Frau war offensichtlich Betrügern aufgesessen. Die Polizei geht davon aus,

dass die Passkopie des angeblichen Vermieters gefälscht war, oder dass es sich

um gestohlene Daten handelt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Mehrere tausend Euro an Betrüger überwiesen

Kaiserslautern (ots) – Immer wieder werden Menschen Opfer von Betrügern. Sie

fallen beispielsweise auf falsche Bankmitarbeiter, angebliche

Microsoft-Techniker oder Enkel herein (wir berichteten: https://s.rlp.de/HkTew).

Jetzt wurde ein 64-Jähriger aus dem Stadtgebiet von Kriminellen um mehrere

tausend Euro gebracht.

Über eine Partnerbörse lernte der Mann im Sommer eine Frau kennen – jedenfalls

gaben sich die Betrüger dafür aus. Die Internetbekanntschaft erschlich sich das

Vertrauen des 64-Jährigen. Die angebliche Künstlerin bat den Mann um

Unterstützung, da sie vorübergehend in eine finanzielle Notlage geraten sei. Ihr

Vater sei verstorben und sie warte nun auf das Erbe. Zur Untermauerung ihrer

Geschichte schickte sie dem 64-Jährigen vermutlich gefälschte Dokumente,

Passkopien und ein vermeintliches Testament. Der Mann schenkte der Unbekannten

Glauben und überwies mehrmals Geld, beziehungsweise übermittelte die Codes von

Wertgutscheinen. Insgesamt zahlte der 64-Jährige 5.700 Euro an die Täter.

Irgendwann flog der Betrug auf. Jetzt ermittelt die Polizei und warnt: Lassen

Sie sich nicht abzocken! Bleiben Sie misstrauisch! Prüfen Sie, mit wem Sie es zu

tun haben! Informationen über die Maschen der Täter und wie Sie sich besser

davor schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de |erf

Achtung Betrug! Bei Geldforderungen misstrauisch bleiben!

Westpfalz (ots) – Regelmäßig berichten wir in unseren Pressemeldungen über

Betrugsdelikte und warnen vor den aktuellen Maschen der Täter. Einige davon

halten sich hartnäckig. Leider führen sie immer noch und immer wieder zu

Erfolgen für die Betrüger – sowie auf der anderen Seite zu finanziellen und

emotionalen Schäden für die Opfer.

In den vergangenen Tagen registrierte die Kripo in Pirmasens wieder eine „Welle“

solcher Anzeigen. Es wurden verschiedene Vorgehensweisen benutzt – eigentlich

alle bereits seit längerem bekannt, und trotzdem leider auch diesmal wieder

mehrfach „vollendet“.

Innerhalb einer Woche gelang es zum Beispiel falschen Bankmitarbeitern, ihre

ausgewählten Opfer am Telefon so zu „bequatschen“, dass in drei Fällen vier-,

fünf- und sogar sechsstellige Beträge überwiesen wurden.

Auch die Betrugsmasche über den Handy-Messenger WhatsApp hat in den vergangenen

Tagen wieder zugenommen. Auf diesem Weg waren die Täter sogar achtmal

erfolgreich, ergaunerten sich Beträge zwischen 1.500 und 2.500 Euro.

Und die Masche des sogenannten Romance Scamming, also der vorgetäuschten Liebe,

erfreut sich ebenfalls gerade wieder großer Beliebtheit bei den Betrügern –

offenbar, weil sie feststellen, dass viele Menschen zur Zeit für Liebesschwüre

und dergleichen anfällig sind und ihnen nur allzu leicht Glauben schenken. In

einem Fall ging dies sogar so weit, dass eines der Opfer alle Warnungen der Bank

und der Polizei in den Wind schlug. Trotz aller Hinweise, dass es sich um einen

Betrüger handeln dürfte, bestand das Opfer darauf, dem vermeintlichen „Lover“

einen Betrag von 13.000 Euro zu überwiesen.

Wir können nur immer wieder darauf hinweisen und davor warnen: Wenn Fremde Geld

von Ihnen wollen – bleiben Sie misstrauisch! Auch wenn sich die Unbekannten am

Telefon als Mitarbeiter der Bank, als Polizist, als Rechtsanwalt oder

dergleichen ausgeben – glauben Sie bitte nicht alles, was Ihnen am Telefon

erzählt wird!

Das gleiche gilt für Handy-Nachrichten: Auch wenn dort geschrieben wird, dass es

sich um Ihren Sohn, Ihre Tochter oder Ihren Enkel handelt – sobald er oder sie

wünscht, dass Sie eine Rechnung für ihn oder sie bezahlen, sollten bei Ihnen

alle Alarmleuchten rot blinken!

Und wenn Ihnen in den Sozialen Medien plötzlich fremde Menschen Nachrichten

schicken, Sie in eine Unterhaltung verwickeln und Ihnen dann vielleicht auch

noch die „große Liebe“ versprechen, ist höchste Vorsicht geboten! In der Regel

taucht nach ein paar Tagen oder Wochen auf einmal die Geschichte des „Notfalls“

auf, für den dringend Geld benötigt wird – sei es medizinisch, familiär oder

geschäftlich. Spätestens in diesem Moment sollten Sie die Notbremse ziehen und

nicht einfach Ihr sauer verdientes oder erspartes Geld herausgeben!

Wir empfehlen dringend: Prüfen Sie, mit wem Sie es tun zu haben! Gerade wenn man

sein Gegenüber nicht persönlich sieht oder spricht, sondern nur eine

Handy-Nachricht, eine E-Mail oder eben eine fremde Stimme am Telefon hat, kann

man nicht wissen, ob das Gesagte oder Geschriebene der Wahrheit entspricht!

Unsere Tipps:

Wenn sich jemand als Familienmitglied ausgibt, rufen Sie ihn

oder sie persönlich unter der Ihnen bekannten Nummer an und

fragen Sie nach.

oder sie persönlich unter der Ihnen bekannten Nummer an und fragen Sie nach. Stellen Sie Fragen, die nur das echte Familienmitglied

beantworten kann.

beantworten kann. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – auch nicht von

vorgetäuschten Tränen, erschreckenden Nachrichten über Unfälle,

Verhaftungen oder lebensbedrohliche Erkrankungen.

vorgetäuschten Tränen, erschreckenden Nachrichten über Unfälle, Verhaftungen oder lebensbedrohliche Erkrankungen. Bewahren Sie Ruhe und nehmen Sie sich die Zeit, um alles zu

hinterfragen, zu überprüfen und abzuklären.

Seriöse Informationen, welche Betrugsmaschen es gibt, wie Sie Betrüger erkennen

und wie Sie sich schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der

polizeilichen Präventionsexperten unter www.polizei-beratung.de |cri

Verdacht auf Drogen am Steuer

Rockenhausen(Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagmittag wurden bei einer

47-jährigen Autofahrerin aus Rockenhausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in

der Kaiserslauterer Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die

Abgabe einer Urinprobe wurde verweigert, so dass kein Drogentest durchgeführt

werden konnte. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe

entnommen. Deren Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv

sichergestellt.

Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die

Blutprobe den Verdacht erhärten, muss sie mit einem Bußgeld von mindestens

fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei

Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen sie auch ein

Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis

gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |pirok