Zusammenstoß beim Überholen

Um 07:45 Uhr befuhr gestern Morgen eine 41-Jährige Bad Sooden-Allendorf die Straße „Langer Weg“ in Richtung „Huhngraben“ in Bad Sooden-Allendorf. Eine 48-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf fuhr mit ihrem Pkw dahinter. Die 41-Jährige beabsichtigte dann ein haltendes Fahrzeug zu überholen und übersah dabei den Pkw der 48-Jährigen, die ihrerseits die vorausfahrende 41-Jährige überholen wollte. Beide Autos stießen seitlich zusammen, wodurch Sachschaden entstand.

Unfallflucht

Um 12:02 Uhr parkte ein 52-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw am Marktplatz (Sparda-Bank) in Eschwege rückwärts aus. Dabei stieß er mit dem Endrohr des Auspuffs gegen die Stoßstange eines geparkten Pkw Hyundai. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Der 52-Jährige fuhr anschließend davon, konnte aber dank jugendlicher Zeugen schnell ermittelt werden.

Wildunfälle

Um 00:10 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die L 3424 in Richtung Langenhain. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Bei einem weiteren Zusammenstoß mit einem Reh entstand heute Morgen, um 06:30 Uhr, ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Das Tier überquerte die L 3239 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach, wo es von dem Pkw einer 33-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf angefahren wurde. Das Reh lief anschließend davon.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Nachmittag wurde ein 34-Jähriger aus Wanfried auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege mit seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Amphetaminen das Krad geführt hat. Weiterhin befand er sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für das Krad bestand zudem keine ordnungsgemäße Zulassung, so dass den Fahrer mehrere Verfahren erwarten.

Sachbeschädigung an Pkw

Im „Huhngraben“ in Bad Sooden-Allendorf wurde zwischen dem 13.10.22, 08:00 Uhr und dem 17.10.22, 10:00 Uhr ein schwarzer BMW beschädigt. Das Auto war auf einem Parkplatz gegenüber des Friedhofs geparkt, wo es an zwei Stellen im Heckbereich zerkratzt wurde. Der Schaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430.

Polizei Sontra

Autotür geöffnet – Unfall

Ein 54-Jähriger aus Sontra parkte mit seinem Auto am gestrigen Morgen, um 09:57 Uhr, in der Bahnhofstraße in Sontra am rechten Fahrbahnrand in einer dafür vorgesehenen Parkbucht. Als der Fahrer die Tür öffnete, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug, das von einer 54-Jährigen aus Kaufungen gefahren wurde. Es entstand Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Schule

Wie gestern angezeigt, wurde zwischen dem 14.10.22, 16:00 Uhr und dem 17:10.22, 07:30 die Abdeckungen der Außenbeleuchtung der überdachten Zugänge zu den Gebäudeteilen der Grundschule in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau zerstört. Zunächst wurde das Zufahrtstor zum Schulhof aufgedrückt, wodurch auch das Schloss des Tores beschädigt wurde. Weiterhin wurden auf den Holztischen auf dem Schulhof zwei seitenverkehrte Hakenkreuze aufgemalt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05602/93930.