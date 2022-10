Betrügerische Gewinnspielversprechen in Osthessen

Osthessen. Immer wieder gaukeln dreiste Betrüger osthessischen Bürgerinnen und Bürgern am Telefon oder mittels eines Schreibens in der Post vor, dass sie bei einem Gewinnspiel oder im Lotto gewonnen hätten. Auch aktuell machen sich Schwindler diese Masche in Osthessen wieder zu Nutze.

Daher warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht, es kann sich auch um eine Betrugsmasche handeln, denn Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen. Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Auffahrunfall

Eichenzell – Ein 60-jähriger BMW-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis wurde bei einem Unfall am Dienstag, (18.10.) in Eichenzell leicht verletzt. Er befuhr gegen 06.55 Uhr in Eichenzell die B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Fulda und musste in Höhe der Ausfahrt Eichenzell seinen BMW aufgrund eines Stauendes verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 33-jähriger Kia-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Unfall mit Linienbus

Fulda – Bei einem Unfall am Dienstag, (18.10.) erlitt ein 7-jähriges Mädchen, welches sich in einem Linienbus befand, leichte Verletzungen. Der 38-jährige Busfahrer hielt mit dem Linienbus in Fulda an der Bushaltestelle in Höhe der Brauhausstraße 10a an. Das 7-jährige Mädchen wollte gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem Vater den Bus über die hintere Tür verlassen. Diese schloss sich jedoch, sodass die 7-jährige in der Flügeltür kurzzeitig mit dem gesamten Körper eingeklemmt wurde. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall – Kind schwer verletzt

Haunetal. Am Montag (17.10.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 36-jährige Opel-Fahrerin aus Haunetal in Rhina die Wehrdaer Straße aus Richtung Wetzloser Straße in Richtung der Straße „Im Aueblick“. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt in Höhe der Bushaltestelle „Am Platz“ ein Linienbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Die Opel-Fahrerin hielt an, ließ einen entgegenkommenden Pkw passieren und wollte anschließend an dem Bus vorbeifahren. Vor dem Bus überquerte ein 6-jähriges Kind die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (17.10.), gegen 20.45 Uhr, befuhren ein unbekannter Lkw-Fahrer und eine 37-jährige Fahrerin eines VW Golf die B 62 aus Niederaula kommend in Richtung Friedewald. Der Lkw-Fahrer hielt an der Lomo-Kreuzung auf dem rechten Abbiegestreifen, die Fahrerin des VW dahinter. Der Lkw fuhr rückwärts und es kam zum Zusammenstoß. Er entfernte sich anschließend unerlaubt. Bei dem Lkw handelt es sich vermutlich um ein Fahrzeug mit polnischem Kennezichen, näheres ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht – Zaun beschädigt

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (13.10.), gegen 15:05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren oder beim Wenden einen Zaunpfosten und zwei Zaunfelder eines Friedhofgeländes im Bereich der Straße „In der Aue“. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Neuenstein. Am Montag (17.10.), gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus Bad Arolsen mit seinem Wohnmobil die L 3155 von Neuenstein/Aua kommend in Richtung Saasen. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld fuhr in entgegengesetzter Richtung. Der Fahrer des Wohnmobils wollte auf Höhe der Tankstelle Neuenstein mit seinem Fahrzeug nach links auf das Tankstellengelände auffahren. Dabei übersah der Fahrer die entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Diese musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und fuhr mit ihrem Pkw über eine Verkehrsinsel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (18.10.), in der Zeit von 6.40 Uhr bis 15.40 Uhr, parkte ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld seinen blauen VW Golf in der City-Tiefgarage am Stadthaus in Bad Hersfeld. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte das Fahrzeug beschädigt und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (18.10.), in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr, parkte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein ihren grauen Daimler 204 am Straßenrand in der Straße „Am Hanfsack“ Höhe der Hausnummer 4. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Fahrzeug der Pkw-Fahrerin aus Neuenstein. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (18.10.), gegen 9.35 Uhr, befuhr ein Kia-Fahrer aus Rotenburg die B 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Bebra. Im Bereich der dortigen Kurven kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam dann nach einigen Metern im rechten Straßengraben zum Stehen. Der Gesamtschaden beträgt circa 5.200 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Petersberg. Nachdem am Mittwochmorgen (19.10.) ein 39-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger vor einer Wohnunterkunft für Zeitarbeiter in der Straße „Hutweide“ leblos und mit augenscheinlichen Stichverletzungen aufgefunden wurde und ein Notarzt nur noch dessen Tod hatte feststellen können, nahmen Polizisten im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nur wenige Stunden später einen 21-jährigen Tatverdächtigen in Fulda fest – wir berichteten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Diese findet voraussichtlich noch am heutigen Mittwochnachmittag (19.10.) statt. Mit einem Ergebnis ist daher frühestens am morgigen Tag zu rechnen.

Der 21-jährige Tatverdächtige bulgarischer Staatsangehörigkeit wird ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Donnerstag (20.10.) einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda, wegen des Verdachts des Totschlags, vorgeführt.

Diebstahl im Nachtzug – Bundespolizei sucht Zeugen (FOTO)

Fulda (ots) – Ein dänisches Pärchen (67 und 69 Jahre alt) wurden heute Nacht

(19.10./1:51 Uhr) Opfer von Taschendieben. Ein 24-Jähriger und ein bislang

unbekannter Mann entwendeten dem Paar im Nachtzug (NJ470) eine weiße Stofftasche

sowie eine schwarze Handtasche. In der Stofftasche befanden sich ein

hochwertiges Tablet sowie Kopfhörer. In der Handtasche waren die beiden

Reisepässe sowie die Kreditkarte aufbewahrt. Das Paar bemerkte kurze Zeit später

den Diebstahl und meldete den Vorfall dem Zugpersonal. Nachdem das

Bundespolizeirevier Fulda in Kenntnis gesetzt wurde, begab sich eine Streife zum

Nachtzug und durchsuchte den Zug nach den Tätern. Der 24-jährige Wohnsitzlose

konnte durch die Streife ermittelt und festgenommen werden. Von dem zweiten

Täter fehlt bislang jede Spur.

Anhand einer Ortungsfunktion im Smartphone der Geschädigten konnte das

gestohlene Tablet aufgefunden werden. Einer der Täter versteckte die gestohlene

Stofftasche samt Tablet in der Zugtoilette im Revisionsschacht, um es später

abzuholen. Die gestohlene Handtasche mit den Reisepässen und der Kreditkarte

konnte nicht ermittelt werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 300 Euro

geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Betrieb

Bebra. Unbekannte hebelten am frühen Mittwochmorgen (19.10.) die Tür eines Betriebs in der Straße „Im Bilder“ auf. Ob die Täter das Objekt betraten und ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerraum

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Sonntag (09.10.) und Sonntag (16.10.) brachen Unbekannte in eine als Lagerraum genutzte Garage in der Amazon-Straße in Petersberg ein. Durch Gewaltsames Öffnen des Tors gelangten die Einbrecher in das Objekt, dessen Räumlichkeit sie anschließend durchsuchten. Darüber hinaus beschädigten die Täter mehrere dort aufbewahrte Gegenstände und entwendeten eine Wildwanne aus Kunststoff. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 80 Euro. Der Sachschaden beläuft sich darüber hinaus auf circa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Nieder-Ohmen. Unbekannte brachen am Dienstagabend (18.10.) in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein. Zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr, hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Am Samstag (15.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, in der Straße „Am Eisweiher“ in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Hebelversuche an einer Terrassentür scheiterten, verursachten jedoch circa 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fund eines toten Mannes in Petersberg: Tatverdächtiger festgenommen!

Petersberg. Am frühen Mittwochmorgen (19.10.), gegen 0.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem unklaren Sachverhalt in die Straße „Hutweide“ in Petersberg alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort fanden die eingesetzten Kräfte einen leblosen Mann mit augenscheinlichen Stichverletzungen im Bereich der Außentreppe einer dortigen Wohnunterkunft für Zeitarbeiter vor. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen konnte der hinzugezogene Rettungsdienst nur noch den Tod des 39-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Mann einer Straftat zum Opfer fiel.

Daher haben Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei Fulda die entsprechenden Ermittlungen übernommen. Derzeit führen die Ermittler neben umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen auch eine intensive Spurensuche und -sicherung im Bereich des Leichenfundortes durch. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Fulda zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion angeordnet. Wann diese stattfinden wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Tatverdächtiger festgenommen

Bereits gegen 2:35 Uhr nahm die Polizei im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einen 21-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen im Bereich der Straßenkreuzung Pacelliallee / Dr.-Dietz-Straße fest. Ein mögliches Tatmittel konnte bislang jedoch noch nicht aufgefunden werden.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der mit Hochdruck geführten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei Fulda. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder etwas verdächtiges beobachtet haben, werden geben, sich mit dem Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.