Bergstrasse

Lautertal-Reichenbach: Mit Messer Geld gefordert/Zeugen gesucht

Lautertal (ots)

Ein Unbekannter betrat am Dienstag (18.10.), gegen 12.50 Uhr, eine Bäckereifiliale in der Nibelungenstraße, nahm ein zum Verkauf an der Theke angebotenes Messer in die Hand und forderte die 37-jährige Angestellte zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Die Frau ging auf die Forderung des Kriminellen nicht ein und griff zum Telefon. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Unbekannte, der die Filiale bereits vor der Tat mehrfach betrat, ist etwa 1,90 Meter groß und kräftig. Er hat seitlich rasierte, blonde Haare. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: 40-Jähriger will helfen und wird leicht verletzt / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch, am Dienstag (18.10.) einen Streit zwischen

zwei Personen schlichten zu wollen, ist ein 40-Jahre alter Mann aus Griesheim

von einem der Streitbeteiligten leicht verletzt worden.

Gegen 11.15 Uhr war der beherzte Griesheimer in der Schlossgartenstraße und dort

im Bereich Herrngartens auf die zwei Kontrahenten aufmerksam geworden und hatte

beherzt helfen wollen. Dabei wurde er von einem der Männer mit einem noch

unbekannten Gegenstand in die Hand gestochen und musste im Anschluss in einem

Krankenhaus behandelt werden.

Das Kommissariat 43 hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten und Hinweise

zu den beiden Streitbeteiligten, beziehungsweise zu dem Täter mit dem spitzen

Gegenstand, geben können.

Dieser wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,60 bis 1,70 Meter groß

beschrieben. Er trug eine Mütze und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise

entgegengenommen.

Darmstadt: Kontrolle mit Folgen / Polizei stellt über 300 Gramm Marihuana in Auto sicher / Vorläufige Festnahmen, Wohnungsdurchsuchungen und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des illegalen Handles mit Drogen werden

sich ein 46 Jahre alter Mann aus Roßdorf und sein 34-jähriger Begleiter aus

Darmstadt zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Die beiden

Tatverdächtigen waren am frühen Mittwochmorgen (19.10.) gegen 3.40 Uhr in der

Kasinostraße von Beamtinnen und Beamten des 1. Polizeireviers in ihrem Wagen

gestoppt und kontrolliert worden. Dabei bemerkten die Kontrollierenden sofort

den starken Geruch von Marihuana im Auto. Ihrem Gespür folgend, bestätigte sich

der Verdacht rasch. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die

Ordnungshüter circa 330 Gramm Marihuana sicher. Beide Männer wurden vorläufig

festgenommen und zur Wache gebracht. Zudem wurden auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnungen der Festgenommenen durchsucht. Dabei

wurden in den Räumen des 46-Jährigen unter anderem eine weitere geringe Menge

Marihuana aufgefunden. Auf der Wache erfolgten die Anzeigenaufnahme und die

erkennungsdienstlichen Behandlungen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde das

Duo nach Hause entlassen.

armstadt: Ungebeten Gäste brechen in Gartenhütte von Gaststätte ein

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstag (15.10.), 23 Uhr und Dienstag (18.10.), 17

Uhr haben sich ungebetene Gäste gewaltsam Zugang zu der Gartenhütte einer

Sportsbar in der Nieder-Ramstädter-Straße verschafft und aus dem Tresenbereich

unter anderem ein Mobiltelefon mitgehen lassen. Der Schaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des

Verdachts des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Bessungen: Einbruch in Gaststätte / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In einem Gasthaus in der Bessunger Straße haben sich noch

unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (16.10.) und Dienstag (18.10.) zu

schaffen gemacht. Die Kriminellen zerstörten das Glasfenster der Eingangstür und

gelangten auf diesem Weg in die Räume. Dort suchten sie offenbar nach

Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Das

Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Nord: 2000 Euro Schaden nach Einbruch in Gemeindehaus

Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend (18.10.) gegen 17.30 Uhr sind die Spuren noch

unbekannter Täter in einer kirchlichen Einrichtung in der Liebfrauenstraße

entdeckt worden. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Täter in den

zurückliegenden Tagen Zugang zu den Gemeinderäumen verschafft und dort mehrere

Türen und Schränke aufgebrochen. Ob die Kriminellen Beute machten und bis wann

die Tatzeit zurückreicht, ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat

43 hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise

entgegen.

Darmstadt: Gravierende Mängel bei Buskontrolle/26 Stunden am Steuer-7800 Euro Sicherheitsleistung fällig

Darmstadt (ots) – Gravierende Mängel stellten Beamte der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen im Rahmen der Kontrolle eines Reisebusses aus

Osteuropa, der sich auf der Rückfahrt von Frankfurt nach Rumänien befand, am

Dienstagmorgen (18.10.) im Bereich des Ostbahnhofs, fest.

Wie die Überprüfungen ergaben, saßen die zwei Fahrer am zurückliegenden

Wochenende innerhalb von 33 Stunden zusammen 26 Stunden bzw. rund 1900 Kilometer

lang am Steuer. Die längste Pause der Männer belief sich auf der Fahrt von

Rumänien nach Deutschland auf gerade einmal knapp über eine Stunde. Nach dieser

Tour verbrachten die Busfahrer knapp 40 Stunden im Bus und schliefen dort auf

den Sitzreihen. Ihre Lenk- und Ruhezeiten manipulierten die beiden Männer mit

zwei fremden Fahrerkarten, die von der Polizei aufgefunden und sichergestellt

wurden. Zudem besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das

Personenbeförderungsrecht. Die Weiterfahrt im gewerblichen Personenverkehr wurde

daher untersagt.

Zur Sicherung des Verfahrens, unter anderem wegen Fälschung beweiserheblicher

Daten und den massiven Lenk- und Ruhezeitverstößen, wurden von der Polizei 7800

Euro Sicherheitsleistung einbehalten.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach: Versuchter Einbruch in Supermarkt Täter beschädigen Eingangstür

Alsbach-Hähnlein (ots)

Noch unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (18.10.), gegen 5.45 Uhr, in der „Alte Bergstraße“ versucht, in einen Supermarkt einzubrechen. Dabei wurden sie bei ihrem kriminellen Vorgehen mutmaßlich gestört und traten die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden an der Eingangstür, der derzeit auf rund 1000 Euro geschätzt wird. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 weiterführende Zeugenhinweise zu den Tätern entgegen.

Gross-Gerau

Stockstadt: Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnung/Geld und Drogen beschlagnahmt

Wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird sich ein 21 Jahre alter Mann verantworten müssen.

Bereits vor einigen Monaten waren die Beamten des Kommissariats 34 dem Mann im Rahmen von Ermittlungen auf die Spur gekommen. In diesem Zusammenhang erfolgte mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragtem richterlichen Beschluss am Dienstag (18.10.) die Durchsuchung der Wohnung des Mannes. In den Räumen wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten mehr als 900 Gramm Marihuana, rund 38 Gramm Haschisch, zwei Feinwaagen und Verpackungsmaterial sowie 770 Euro Bargeld, bei dem es sich nach Einschätzung der Beamten um Drogengeld handeln dürfte.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rüsselsheim: Gartenhütte brennt

Eine Gartenhütte im Gartenbereich eines Reihenhauses in der Matthias-Grünewald-Straße geriet am Dienstag (18.10.), gegen 19.20 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass die Hütte vollständig zerstört wurde. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Schaden von rund 7500 Euro.

Odenwaldkreis

Schadensträchtiger Unfall, Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Am 18.10.2022 ereignete sich um 18:58 Uhr in Erbach an der Kreuzung Martin- Luther- Straße/ Goethestraße ein Verkehrsunfall. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Ein Fahrzeugführer wurde verletzt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Erbach (Tel.: 06062/9530) zu melden.