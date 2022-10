Frankfurt-Schwanheim: Verdächtige Wahrnehmungen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 18. Oktober 2022, gegen 15.45 Uhr, nahm

ein Anwohner des Oestricher Weges aus dem Bereich des dortigen Waldes eine

Explosion mit Rauchwolke wahr.

Die verständigte Polizei wurde bei Eintreffen vor Ort durch Passanten auf eine

weitere Explosion hingewiesen, die im Wald hinter der Rheinlandstraße

stattgefunden haben sollte. Dort konnte von den Beamten noch Brandgeruch

festgestellt werden. Durch die Besatzung des Polizeihubschraubers wurde der

Eichwald auf Verdächtiges abgeflogen, jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können, sich mit dem 10. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75511000 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Gallus: Durch Messerstich verletzt

Frankfurt (ots) – (fue) Bislang völlig ungeklärt sind die Hintergründe zu einer

Tat, die sich am Dienstag, den 18. Oktober 2022, gegen 14.05 Uhr, in der

Europa-Allee ereignete.

Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 40-Jähriger mit der Reinigung eines

Mülltonnenabstellplatzes beschäftigt. Dort näherte sich ihm der 52-jährige

Tatverdächtige, sprach ihn kurz an und stach unvermittelt mit einem Messer in

Richtung seines Halses. Dabei wurde der 40-Jährige am Hals und im Gesicht

verletzt. Er wurde danach in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär

aufgenommen wurde.

Der beschuldigte 52-Jährige konnte durch die Polizei nach Hinweis von Zeugen

noch in Tatortnähe festgenommen werden. Auch die mögliche Tatwaffe, ein Messer,

konnte sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Mit 1,7 Promille Bundespolizisten bespuckt, beleidigt und angegriffen

Frankfurt/Main (ots)

Weil er vor seinem geplanten Flug nach Lissabon / Portugal Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt bespuckt, beleidigt und angegriffen hat, ermittelt die Polizei Frankfurt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen einen 24-jährigen Portugiesen.

Der Mitarbeiter eines Duty-Free-Shops hatte den Beschuldigten am 18. Oktober aus dem Laden verwiesen und Bundespolizisten auf den sichtlich alkoholisierten und verwirrten Mann aufmerksam gemacht. Als diese ihn überprüfen wollten, reagierte er zunehmend aggressiv. Der anschließenden Aufforderung, den Sicherheitsbereich zu verlassen, kam er nicht nach, sondern stieß einen der Bundespolizisten gegen den Oberkörper. Die Beamten geleiteten den Mann daraufhin aus dem Sicherheitsbereich. Hiergegen wehrte er sich so heftig, dass er mit Handschellen gefesselt und zur Wache verbracht wurde. Dabei trat er gezielt nach den Polizisten. Auf der Wache bespuckte und beleidigte er die eingesetzten Beamten zudem. Eine durchgeführte Atemalkoholprobe ergab 1,7 Promille. Durch die notwendigen polizeilichen Maßnahmen verpasste der Portugiese seinen Flug. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und musste zur Sicherung der Kosten des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen.

Der Mann befindet sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß. Ob er seinen Flug mittlerweile angetreten hat, ist hier nicht bekannt.

Frankfurt: Christian Vögele nimmt Arbeit als neuer Vizepräsident des Polizeipräsidiums Frankfurt auf

Frankfurt (ots) – Christian Vögele ist neuer Polizeivizepräsident des

Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Am heutigen 19. Oktober 2022 tritt er

offiziell seinen Dienst in Frankfurt an.

Mit einem „Herzlich Willkommen“ begrüßte Polizeipräsident Stefan Müller den

neuen Vizepräsidenten und fügte hinzu: „Christian Vögele ist eine echte

Bereicherung für die Frankfurter Polizei und kann auf einen beeindruckenden

Werdegang zurückblicken. Ich durfte bereits in der Vergangenheit eng mit ihm

zusammenarbeiten und bin der festen Überzeugung, dass er genau der richtige Mann

für das Amt des Frankfurter Vizepolizeipräsidenten ist und freue mich auf die

zukünftige Zusammenarbeit.“

„Das Polizeipräsidium Frankfurt ist mir mit seinen täglichen Herausforderungen

durch meine frühere Verwendung noch bestens in Erinnerung. Ich freue mich, dass

mich mein Weg erneut in die Mainmetropole führt und ich nun dieses

verantwortungsvolle Amt übernehmen darf. Für die Zukunft wünsche mir eine gute

und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen“, sagte der neue Frankfurter

Polizeivizepräsident Christian Vögele im Rahmen seines Amtsantritts.

Zur Person:

Nachdem der heute 49-jährige Christian Vögele das Studium der

Rechtswissenschaften an der Universität in Trier 2003 absolvierte, trat er den

höheren Polizeivollzugsdienst im Landes Hessen an. Als Polizeiführer vom Dienst

im Polizeipräsidium Frankfurt war er bis im Jahr 2008 tätig, bevor er nach

Wiesbaden wechselte und stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung 1

des Hessischen Landeskriminalamts wurde.

Als Referent im Einsatzreferat war er ab 2012 im Landespolizeipräsidium tätig

und leitete vier Jahre später das dortige Personalreferat. Im Jahr 2017 wurde

Christian Vögele mit der Referatsleitung für den Bereich „Vereinsrecht,

Versammlungsrecht und Verfassungsschutz“ im Hessischen Ministerium des Innern

und für Sport beauftragt, bevor er ein Jahr später zum stellvertretenden

Behördenleiter der damaligen Polizeiakademie Hessen ernannt wurde.

In der Funktion des Leiters der Geschäftsstelle der Expertenkommission

„Verantwortung der Polizei in einer pluralistischen Gesellschaft“, erfolgte im

Jahr 2020 eine erneute Abordnung in das hessische Innenministerium. Zur

Koordinierung der Umsetzung der durch die Expertenkommission getroffenen

Empfehlungen, wurde Christian Vögele, zu diesem Zeitpunkt bereits Vizepräsident

im Polizeipräsidium Mittelhessen, im Juli 2021 stellvertretend mit der Leitung

der Stabsstelle „Fehler- und Führungskultur“ beauftragt.

40 Tage Haft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis – USA-Trip endet in Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Bundespolizisten verhafteten am 18. Oktober einen 27-jährigen Tschechen am Flughafen Frankfurt. Der Mann war kurz zuvor aus Katowice / Polen gelandet und wollte eigentlich am frühen Abend nach New York / Vereinigte Staaten von Amerika weiterreisen, als die Beamten an der Passkontrolle einen offenen Haftbefehl gegen den Mann feststellten. Das Amtsgericht Stralsund hatte den Mann im Juli 2019 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Da der 27-Jährige den Strafbefehl in der Folge nicht beglich, ließ die zuständige Staatsanwaltschaft seit November 2019 mit Haftbefehl nach ihm suchen.

Weil der Tscheche bei seiner Festnahme kein Bargeld mit sich führte und mit seiner Kreditkarte kein Geld abheben konnte, bat er Familienangehörige in Stuttgart um finanzielle Unterstützung. Nachdem auch auf diesem Weg der offene Betrag nicht aufgebracht werden konnte, lieferten Bundespolizisten den Mann gegen Mitternacht in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt ein.

Dort verbüßt er nun eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.