Herborn: Nach Parkplatzrempler abgehauen –

Am Dienstag beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen auf dem Parkplatz des Eitzenhöfers abgestellten BMW. Den Schaden an der Front des grauen 3-ers beziffert die Polizei auf rund 1.200 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen die Frontschürze des BMW prallte. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Dietzhölztal-Mandeln: Lack zerkratzt –

Etwa 2.000 Euro wird die neue Lackierung eines Hyundais kosten, nachdem Unbekannte diesen im Sperberweg zerkratzten. Der graue „Ioniq“ parkte Anfang Oktober, im Zeitraum vom 01.10.2022, gegen 01.00 Uhr bis zum 04.10.2022, gegen 17.30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 9. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand Kratzer über die gesamte linke Fahrzeugseite in den Lack. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Hermannstein: Kleidercontainer angesteckt –

Nachdem Unbekannte in der Blasbacher Straße einen Kleidercontainer ansteckten, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Gestern Abend, gegen 22.00 Uhr alarmierte ein Zeuge Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer rückten aus und löschten das Feuer. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wem sind in diesem Zusammenhang am Container Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mountainbike aus Garage verschwunden –

In der Lauerstraße suchten Diebe mit einem Mountainbike das Weite. Die Täter betraten eine nicht verschlossene Garage, knackten das Fahrradschloss und ließen das rund 300 Euro teure Fahrrad mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend und Montagfrüh beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des schwarz-roten Mountainbikes der Marke „BTWIN“ machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.