Mannheim: 71. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg: Das Cutting Edge Talent Camp gibt die Auswahl für die dritte Ausgabe bekannt

Das Talent Camp richtet sich an Regisseur*innen und Produzent*innen, die an einer deutschen Film- oder Kunsthochschule studiert haben und an ihrem ersten oder zweiten Spielfilm in verschiedenen Entwicklungs-, Finanzierungs- oder Postproduktionsstadien arbeiten. Während der hybriden Veranstaltung werden sie Schlüsselpersonen aus der internationalen Filmindustrie treffen und mit Pitching-, Festival-, Koproduktions- und Marktstrategien vertraut gemacht. Das Programm umfasst auch Masterclasses, Filmvorführungen und Round-Table-Meetings zwischen den Talenten und den Akteur*innen der Branche. Festivalprogrammer*innen, Agent*innen von Weltvertrieben, Verleiher*innen und Produzent*innen aus der ganzen Welt gehören zu den Expert*innen, die den Talenten als Mentor*innen zur Seite stehen und ihnen ein erstes Feedback zu ihren Projekten geben.

Von den Absolvent*innen der letzten Ausgaben, die mit Work-in-Progress Projekten teilgenommen haben, ging ›What do we do when we look at the sky‹ von Alexandre Koberidze direkt in den Berlinale-Wettbewerb, Henrika Kulls ›Glück‹ ins Panorama der Berlinale. ›The Ordinaries‹ von Sophie Linnenbaum wurde in Karlovy Vary sowie auf dem Filmfest München gezeigt. The Match Factory hat den Weltvertrieb übernommen. Sara Summas ›Arthur and Diana‹ gewann einen Preis im First Look-Programm von Locarno. Produzent*innen, die das Programm abgeschlossen haben, wurden später für EAVE ausgewählt und nahmen mit weiteren Projekten an internationalen Veranstaltungen teil (darunter WEMW, A4D in Locarno, Cinéfondation, Les Arcs und Berlinale Talents).