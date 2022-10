Ladendiebin erwischt

Schifferstadt (ots) – Am Montag 17.10.2022 gegen 15:00 Uhr, nahm eine 49-Jährige zwei Packungen Plätzchen und geröstete Mandeln aus der Auslage einer Bäckerei in einem Supermarkt im Waldspitzweg an sich und steckte diese in ihre Handtasche. Anschließend zahlte die Frau jedoch nur die Brötchen.

Nachdem die 49-Jährige von der Verkäuferin auf die Wegnahme angesprochen wurde, verhielt sich die Diebin verbal aggressiv, ließ das Diebesgut zurück und flüchtete.

Anhand der Personenbeschreibung und des Kennzeichens konnte die 49-Jährige noch am Nachmittag ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Dienstag 16.10.2022 zwischen 14:30-19:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in ein Anwesen in der Konrad-Adenauer-Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an der Eingangstür.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp in Verbindung zu setzen.

Verkehrssicherheitsarbeit und Einbruchsprävention

Limburgerhof/Schifferstadt (ots) – Am Montagvormittag 17.10.2022 wurde in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei eine Kontrollstelle an der Rudolf-Wihr-Schule eingerichtet. Während der Kontrollen konnten ein Handy- und 2 Gurtverstöße geahndet werden. Hinweise auf Eigentumsdelikte konnten nicht erlangt werden.

Am Abend lag der Schwerpunkt bei den Verkehrskontrollen auf Schifferstadt. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. Der Handyverstoß wird mit 100 Euro Bußgeld und 1 Punkt geahndet.